У Путина отказываются назвать новые сроки обмена пленными

Россия. Санкт-Петербург. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга на саммите G-20. Фото ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Елена Пальм

Источники в российских дипломатических кругах утверждают, что процесс обмена будет запущен до конца недели.

В Кремле воздержались комментировать слухи о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об этом российскому агентству «Интерфакс».

«Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может», – сказал Песков.

«Факт станет известным», – пообещал он.

При этом два дипломатических источника сообщили «Интерфаксу», что процесс обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной может быть запущен до конца недели.

«Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата – 7 сентября», – сказал один дипломатический источник.

Другой источник в российских дипломатических кругах сказал, что обмен запланирован на субботу, но это лишь предварительные договоренности.

«Пока достигнуты лишь рамочные договоренности. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели», – утверждает он.

Напомним, что анонсированный на прошлой недели обмен пленными между Россией и Украиной так и не состоялся. В качестве одной из причин называют требование Кремля по передачи России ключевого свидетеля по делу о катастрофе самолета рейса MH17.