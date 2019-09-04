«Слуги народа» хотят запретить свободную продажу SIM-карт

Инициатором законопроекта выступают вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и ряд депутатов парламентской фракции партии Зеленского. Позже законопроект был отозван для доработки.

Депутаты от партии «Слуга народа» подали в Верховную Раду, но потом отозвали законопроект, предусматривающий с 2024 года нововведение – чтобы украинцы при покупке SIM-карты обязательно заключали договор с оператором и регистрировали телефон, свидетельствует проект закона 1083 «Об электронных коммуникациях» на сайте парламента.

Подобная норма уже давно действует в России.

Инициаторами указаны нардепы из фракции «Слуга народа» Александр Федиенко, Михаил Крячко, Егор Чернев, Роман Соха и Сергей Штепа. Вместе с народными избранниками инициатором законопроекта выступает вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Поставщик электронных коммуникационных услуг с 1 января 2024 года приостанавливает предоставление электронных коммуникационных услуг абонентам, которые получают услуги без заключения договора в письменной форме и без регистрации», – говорится в проекте.

В частности, новые нардепы и министр предложили блокировать телефоны, IMEI-код которых не внесены в реестр.

«Отсутствие в Системе контроля кодов IMEI оригинального (такого, который не повторяется) кода IMEI терминального оборудования является основанием для блокировки поставщиком электронных коммуникационных услуг доступа к электронной коммуникационной сети такого терминального оборудования», – отмечается в документе.

В пояснительной записке к законопроекту его инициаторы обосновывают новую норму требованиями времени и евроинтеграцией.

«Целями и задачами (закона) является установление основ государственного управления и регулирования в сфере электронных коммуникаций, которые будут отвечать требованиям времени и евроинтеграционным процессам, для развития сферы электронных коммуникаций в Украине», – пишут они.

В случае принятия законопроект должен был вступить в силу 1 января 2020 года.

Позже стало известно, что экс-глава ассоциации ИнАУ, председатель Комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко обратился к главе парламента с просьбой отозвать проект для доработки.

Одразу можу сказати, що я вважаю, що всі інформаційні вкиди не мали під собою жодного підгрунтя. І закон потрібен! Як… Geplaatst door Олександр Федієнко op Dinsdag 3 september 2019

В комментарии изданию «Internet.UA» он отметил, что проект не нарушает свободы слова в сети и нужен для внедрения услуг типа MobileID. Федиенко также уточнил, что проект должен урегулировать те случаи, когда, к примеру, возникают проблемы с безопасностью при привязке припейд-номера к банковскому счету.

«В этих постах и комментариях почему-то не упоминается, что, к примеру, регистрация абонентов является важным шагом к реализации программы «Государство в смартфоне» для предоставления цифровых услуг, в том числе и полноценного внедрения MobileID, развития системы мобильных платежей и других сервисов, что предусмотрено требованиями Указа Президента №588 («О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам»). Регистрация абонентов существенно упрощает эти механизмы», – заявил Федиенко.

Председатель Комитета по вопросам цифровой трансформации привел пример, как такая норма закона может отразится на гражданах.

«Приведу в качестве примера, один из случаев, которых с каждым днем становится все больше: гражданин Петренко зарегистрировал свой номер телефона, полученный как припейд-услугу (анонимно), как «банковский» номер и этот же номер использовал при получении кредита. После этого, через некоторое время Петренко перестал пользоваться этим номером и оператор снова продал его как припейд новому абоненту Коваленко. И все кредиторы Петренко теперь терроризируют Коваленко ни сном, ни духом не знающего о Петренко. Законопроект как раз и содержит нормы, позволяющие с этим бороться. Да, риски есть, но этот законопроект – как раз об управлении рисками», – заявил Федиенко.

Напомним, ранее критике был подвержен принятый Верховной Радой закон об отмене депутатской неприкосновенности и внесение соответствующих изменений в Конституцию.