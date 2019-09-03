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Организатор «референдума в «ДНР» дает показания Главной военной прокуратуре

Бывший «глава ЦИК «ДНР» Лягин начал давать показания. Сделку со следствием ему не предлагали.

Бывший «глава Центральной избирательной комиссии «ДНР» Роман Лягин начал давать показания правоохранителям, заявил в суде прокурор Главной военной прокуратуры Максим Комарницкий, передают «Українськi Новини».

«В настоящее время он дает показания в рамках уголовных производств», – сказал прокурор.

Против кого дает показания «высокопоставленный чиновник» боевиков, Комарницкий не уточнил.

При этом он подчеркнул, что сделку со следствием Лягину не предлагали.

Напомним, 14 июня Служба безопасности и Генпрокуратура задержали Лягина в Киеве. Суд арестовал его на 60 дней без права залога.

Утром 3 сентября, Шевченковский райсуд Киева не смог вовремя начать рассматривать дело, так как защита заявила, что не ознакомилась с материалами дела. Суд перенес заседание на 15:00 1 ноября.

Лягин был главой «ЦИК» на «референдуме» 11 мая 2014, также объявлял главаря «ДНР» Александра Захарченко избранным главой «ДНР». С 16 мая по 26 сентября был «министром труда и социальной политики «ДНР». С 26 сентября 2014 года снова возглавил «ЦИК ДНР».

В апреле 2016 года главарь Захарченко уволил Лягина «в связи с деятельностью, несовместимой с должностью». Тогда его обвинили в халатном отношении к исполнению обязанностей, систематическом нарушении трудовой дисциплины и деятельностьи, «выходящей за рамки возложенных на него функций, в том числе с целью личного обогащения».

Источник Українськi Новини
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