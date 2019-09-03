Полная отмена неприкосновенности – опасна для автономии парламента, – «ОПОРА»

Европейские парламентские практики предусматривают преимущественно ограниченный на законодательном уровне иммунитет, а не его полное отсутствие, как в принятом Верховной Радой законе.

Председатель правления Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская считает снятие неприкосновенности с народных депутатов попыткой «рубить Гордиев узел», а не решить проблему, сохраняя баланс. Айвазовская сообщила о возможных правовых коллизиях связанных с отменной депутатской неприкосновенности на своей странице в Facebook во вторник.

«Мантра о снятии депутатской неприкосновенности является эффектом плацебо относительно реализации запроса на справедливость от народа Украины. Подогретое годами общество политиками видит в решении о лишении иммунитета парламентариев приближение их к народу, или возможность привлечения к ответственности за совершение преступлений. Впрочем, решили рубить Гордиев узел топором, а не решить проблему, сохраняя баланс», – говорится в сообщении.

Она отметила, что европейские практики предусматривают преимущественно ограниченный иммунитет, а не полное его отсутствие. В частности, парламентарий может быть задержан на месте преступления, или в течение следующего дня после его совершения без разрешения парламента, однако для совершения следственных действий, прослушивания и т.д. нужно обращаться в парламент.

Мантра про зняття депутатської недоторканності є ефектом плацебо щодо реалізації запиту на справедливість від народу… Geplaatst door Aivazovska Olga op Dinsdag 3 september 2019

«Что касается Венецианской комиссии, то она отметила, что «в политической системе с уязвимой демократией, такой, как в Украине, полная отмена неприкосновенности может быть опасным для функционирования и автономии парламента», – подчеркнула Айвазовская.

По ее словам, «пренебрежение регламентом, который является таким же законом Украины, как и любой другой, является путем в никуда»