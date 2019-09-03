Штаб ООС уличили в занижении количества российских обстрелов украинских позиций

Волонтеры «InformNapalm» подозревают, что занижение данных по российским обстрелам и нарушениям на линии фронта являются политически мотивированными действиями.

Международная волонтерское сообщество «InformNapalm» опубликовала новое исследование, о там как за 5 недель так называемого «перемирия», в период с 19 по 25 августа, пресс-служба ООС подавала заниженные данные по количеству обстрелов со стороны российских оккупационных сил по сравнению с официальными отчетами СММ ОБСЕ, сообщается на портале международной волонтерской группы.

Волонтеры «InformNapalm» проанализировали, как эти данные «коррелируют» с праздничными днями 23 и 24 августа и с официальной речью президента Украины Владимира Зеленского.

За пять недель сравнения, проведенного по единой методологии, волонтеры получали статистику, из которой видно, что ООС в своих отчетах фактически указывали занижение количества обстрелов и нарушений от 80% до 30%, по сравнению с официальными данными СММ ОБСЕ. Выборка касалась исключительно нарушений со стороны российских оккупационных сил.

Кроме того, из сравнения отчетов видно, что ООС старается не подавать в отчетах более 13 обстрелов в сутки, в то время как в эти дни ОБСЕ фиксировало значительно большее количество обстрелов со стороны оккупантов.

Исследования волонтеров указывают, что занижение количества обстрелов может быть политически мотивированным.

«Нам не известно является ли занижение и сокрытие истинных масштабов войны новой государственной политикой, или это отдельная инициатива чиновников, однако, в любом случае такая инициатива опасна и формирует искаженную реальность. Война не закончится, если закрыть глаза и заткнуть уши, повторяя мантру о «войне». Войну надо воспринимать адекватно, особенно на государственном уровне, так как от этого зависит и адекватное восприятие ситуации не только народом Украины, но и другими государствами, которые поддерживают Украину в ее борьбе », – подчеркивают волонтеры международного сообщества «InformNapalm».

Напомним, что ранее сообщалось о сокрытие штабом ООС украинских потерь на Донбассе.