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Штаб ООС уличили в занижении количества российских обстрелов украинских позиций

Волонтеры «InformNapalm» подозревают, что занижение данных по российским обстрелам и нарушениям на линии фронта являются политически мотивированными действиями.

Международная волонтерское сообщество «InformNapalm» опубликовала новое исследование, о там как за 5 недель так называемого «перемирия», в период с 19 по 25 августа, пресс-служба ООС подавала заниженные данные по количеству обстрелов со стороны российских оккупационных сил по сравнению с официальными отчетами СММ ОБСЕ, сообщается на портале международной волонтерской группы.

Волонтеры «InformNapalm» проанализировали, как эти данные «коррелируют» с праздничными днями 23 и 24 августа и с официальной речью президента Украины Владимира Зеленского.

За пять недель сравнения, проведенного по единой методологии, волонтеры получали статистику, из которой видно, что ООС в своих отчетах фактически указывали занижение количества обстрелов и нарушений от 80% до 30%, по сравнению с официальными данными СММ ОБСЕ. Выборка касалась исключительно нарушений со стороны российских оккупационных сил.

Данные по зафиксированным обстрелам украинских позиций со стороны российских оккупантов на Донбассе.

Кроме того, из сравнения отчетов видно, что ООС старается не подавать в отчетах более 13 обстрелов в сутки, в то время как в эти дни ОБСЕ фиксировало значительно большее количество обстрелов со стороны оккупантов.

Исследования волонтеров указывают, что занижение количества обстрелов может быть политически мотивированным.

«Нам не известно является ли занижение и сокрытие истинных масштабов войны новой государственной политикой, или это отдельная инициатива чиновников, однако, в любом случае такая инициатива опасна и формирует искаженную реальность. Война не закончится, если закрыть глаза и заткнуть уши, повторяя мантру о «войне». Войну надо воспринимать адекватно, особенно на государственном уровне, так как от этого зависит и адекватное восприятие ситуации не только народом Украины, но и другими государствами, которые поддерживают Украину в ее борьбе », – подчеркивают волонтеры международного сообщества «InformNapalm».

Напомним, что ранее сообщалось о сокрытие штабом ООС украинских потерь на Донбассе.

Источник InformNapalm
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