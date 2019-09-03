Сегодня проходит вторая сессия Верховной Рады

Ожидается, что на этой сессии депутаты отменят неприкосновенность и внесут другие изменения в Конституцию Украины.

Глава Верховной Рады 9 созыва Дмитрий Разумков открыл вторую сессию действующего парламента.

На нем зарегистрировались 393 народных депутата.

В сессионном зале присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и другие члены правительства.

В начале заседания приняли присягу Сергей Ларин («ОПЗЖ»), зарегистрированный народным депутатом 21 августа, а также Анатолий Остапенко, Татьяна Цыба. Иван Калаур, Юлия Гришина и Ольга Руденко («Слуга народа»), зарегистрированные Центризбиркомом как нардепы 2 сентября.

Президент Зеленський знову присутній на засіданні Ради. Як і прем'єр Гончарук зі своїм урядом. Транслюємо наживо тут https://t.co/FmccavEqwn pic.twitter.com/pn2996ezhK — Схеми (@cxemu) September 3, 2019

Они сразу присоединились к фракциям своих партий.

Кроме того, во фракцию «Голос» вошли депутаты Галина Васильченко, Инна Совсун и Ольга Степанишина.

Ожидается, что 3 сентября депутаты отменят депутатскую неприкосновенность. Для таких изменений в Конституцию нужно не менее 300 голосов.

В первом чтении соответствующий законопроект приняли на первой сессии нового парламента в ночь на 30 августа.

Первая сессия длилась один день с ночью – более 15 часов. На ней были назначены члены Кабинета министров, глава Службы безопасности Украины и генеральный прокурор.

3 сентября планируют направить в Конституционный суд 7 законопроектов президента об изменениях в Основной закон.