В Польше выступили резко против приглашения Путина на саммит G7 в США

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом высказался против идеи возвращения к формату G8 с участием РФ, сообщает польский телеканал «TVN24».

«Если мы посмотрим на то, как в последние годы ведет себя Россия, то сможем четко сказать, что кое-кто реализует свои имперские амбиции за счет изменения границ, через военное нападение – а это произошло в 2008 году в Грузии, это произошло в 2014 году в Украине… сегодня Украина не контролирует часть своих территорий, и это та ситуация, которой в Европе никогда не должно было произойти», – заявил Дуда.

«К сожалению, Россия в последние годы предпринимает шаги, по которым никто, кто уважает международное право, не может пройти равнодушно», – добавил он.

По его словам, ситуация «business as usual» с Россией сейчас невозможна.

«Нужно задать себе вопрос: означает ли это, что следует подходить к России по принципу business as usual? Я не думаю, что это приемлемо. Это моя позиция, и я не стыжусь это выразить», – добавил Дуда.

Как известно, страны G7 не достигли консенсуса по поводу возвращения РФ и восстановления формата «восьмерки».

Ранее президент Европейского Совета Дональд Туск выступил категорически против возвращения России в состав «большой семерки», говорится в его ремарках, посвященных началу работы саммита G7французькому Биаррице.

«Год назад в Канаде президент Трамп предложил восстановить Россию в G7, открыто заявляя, что аннексия Крыма Россией частично оправдана. И что мы должны принять этот факт. Ни при условии мы не можем согласиться с этой логикой», – заявляет Туск.

По его мнению, за это время появились дополнительные причины не возвращать Россию. «Что касается спекуляций вокруг приглашение России к столу, я бы хотел это сказать. Во-первых: причины, по которым Россия была исключена в 2014 году, до сих пор остаются в силе. Более того, появились новые причины, такие как русская провокация на Азовском море».

«Во-вторых когда Россию пригласили в G7 впервые, считалось, что она будет идти по пути либеральной демократии, верховенства права и прав человека. Кто-то из нас может сказать, что с полным убеждением, не выходя из деловых расчетов, Россия идет на этот путь?», – добавляет Туск.

Президент Европейского Совета считает более правильным «пригласить Украину, как гостя, на следующую встречу G7, чтобы услышать мнение нового президента».

«Я говорил с ним об этом два дня назад, и знаю, что он был бы очень заинтересован», – добавляет Туск.

Известно, что президент США Дональд Трамп заявил о намерение пригласить нацлидера России Владимира Путина как гостя на саммит G7 в США. По его словам, было бы целесообразно вернуть Москву в клуб.

Об этом он заявил перед встречей с британским премьером Борисом Джонсоном во французском Биарриц, где проходит саммит G7, сообщает «Bloomberg».

В следующем году саммит «Семерки» пройдет в США. Трамп сказал, что, возможно, пригласит Путина в качестве гостя, но пока он в этом не уверен.

«Это, конечно, возможно, мы увидим», – сказал Трамп, отметив ранее, что он и другие лидеры G-7 обсуждали этот вопрос в субботу вечером.

«У нас была очень хорошая дискуссия о России и президенте Путине, оживленная дискуссия, но, действительно, хорошая», – сказал Трамп.

У Путина тогда заявили, что если приглашение поступит, то он обязательно его рассмотрит.

Трамп ранее на неделе выступил с идеей возобновления формата G8 с участием России.

«Я думаю, что гораздо более уместно иметь Россию в группе. Итак, я конечно хотел бы снова увидеть G-8. И если бы кто-то сделал такое предложение, я бы, конечно, был склонен думать об этом очень благосклонно», – сказал президент США.

Британия, Германия, Франция и Канада отвергли идею возвращения России в качестве полноправного члена, если Путин не пойдет на уступки по Украине.