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Гройсман призвал депутатов Верховной Рады поддержать снятие неприкосновенности

Экс-премьер призывает депутатов выполнить предвыборные обещания.

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает все политические партии проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности, сообщил сам экс-премьер-министр на своей странице в своем Facebook.

Гройсман призвал парламентариев проявить политическую волю и сделать то, о чем говорили и обещали.

Завтра у Верховній Раді в другому читанні голосуватимуть норму про зняття депутатської недоторканності. Давня обіцянка…

Geplaatst door Volodymyr Groysman op Maandag 2 september 2019

Вторая по численности депутатская фракция “Оппозиционная платформа – За жизнь” не будет голосовать за закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Источник POLITua
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