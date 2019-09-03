Гройсман призвал депутатов Верховной Рады поддержать снятие неприкосновенности

Экс-премьер призывает депутатов выполнить предвыборные обещания.
Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает все политические партии проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности, сообщил сам экс-премьер-министр на своей странице в своем Facebook.
Гройсман призвал парламентариев проявить политическую волю и сделать то, о чем говорили и обещали.
Завтра у Верховній Раді в другому читанні голосуватимуть норму про зняття депутатської недоторканності. Давня обіцянка…
Geplaatst door Volodymyr Groysman op Maandag 2 september 2019
Вторая по численности депутатская фракция “Оппозиционная платформа – За жизнь” не будет голосовать за закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.