В России военные накрыли артиллерийским огнем село в Сибири

Во время учений, из-за неверных координат целей обстрелу подверглось сибирское село в Забайкальском крае. В результате – в селе вылетели все стекла из окон.

Российские военные во время учений обстреляли село Новоборзинское Забайкальского края (бывшая Читинская область) в Сибири. Первой об инциденте сообщила на своем сайте газета «Вечорка», также получила подтверждение информации о взрывах в Борзинском районе редакция «Чита.Ру».

«Несколько артиллерийских снарядов вечером 30 августа разорвались вблизи жилых домов села Новоборзинское, рядом с которым проходят военные учения», – говорится в сообщении местных масс-медиа.

Источник в экстренных службах заявил «Чита.Ру», что причиной взрывов стали учебные стрельбы на полигоне «Борзя-Новая», расположенном неподалеку. Собеседник редакции уточнил, что военные прервали учения, как только выяснилось, что несколько снарядов упали в паре сотен метров от жилых домов. В ночь на 31 августа военные обследовали окрестности Новоборзинского, утверждает он. Информации о пострадавших нет.

Источник газеты «Вечорка» также связал случившееся с ошибкой при проведении учебных стрельб.

«Военные получили неправильные координаты, обстреляли Новоборзинское. Люди сидят без окон – они повылетали», – процитировала газета своего анонимного собеседника.

Глава Борзинского района Юрий Сайфулин сообщил «Вечорке», что слышал о взрывах, но не смог назвать причину случившегося. «Чита.Ру» не удалось дозвониться до Сайфулина.

В пресс-службе Восточного военного округа попросили редакцию «Чита.Ру» обратиться с официальным запросом информации.