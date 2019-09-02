В Верховной Раде прошел демарш из-за коллизии с сессиями

Новые депутаты начали рабочий день со споров и демарша из-за коллизии с сессиями Рады.

В комитете Верховной Рады по правовой политике и правосудию возник спор о возможности начала второй сессии парламента с 3 сентября, а рассматривать изменения в Конституцию во втором чтении можно только на следующей сессии после первого чтения, сообщает «Украинская Правда».

Опытные депутаты Сергей Власенко («Батькивщина») и Руслан Князевич («Европейская солидарность») говорили, что заседание комитета пока проводить нельзя, так как такие заседания проходят в рамках сессии парламента, а не между сессиями – изменения парламент может внести после очередной сессии.

Их поддержал Сергей Соболев («Батькивщина»).

Василий Нимченко («Оппозиционная платформа – «За жизнь») также сказал: «На сегодня нет никаких правовых оснований рассматривать те вопросы, которые вынесены на заседание комитета… То, что записано в законе о комитетах, предусматривает обязанность комитета задать план своей деятельности на всю сессию – и проинформировать Верховную Раду.

Мы не работаем по окончании очередного заседания сессии, потому что-то, что было объявлено в ночь с четверга на пятницу – это не было окончание сессии».

Глава комитета Ирина Венедиктова («Слуга народа») сказала: «Что касается календаря плановой работы: мы с вами еще раз встретимся по плану в среду – до этого у нас заседание внеплановое. В ночь на 29 августа у нас было первое заседание комитета, сегодня повестка дня определена заявлениями народных депутатов – это не плановый сбор».

«Я услышала тех депутатов, которые отстаивают позицию, что невозможно возвращаться к вопросу статьи 80-й – снятие неприкосновенности. Поэтому я понимаю ваши мотивы для того, чтобы мы сегодня не работали в пределах процедурных действий», – добавила она.

Народный депутат Сергей Власенко прервал ее: «Вы не имеете права комментировать действия народных депутатов и ​​говорить, кто что думает».

Сергей Власенко («Батькивщина») и Руслан Князевич («Европейская солидарность») предлагали не проводить заседание комитета, а провести обсуждение, но это предложение поддержали 6 депутатов, а против высказались 14.

Власенко покинул заседание комитета со словам: «Мой правовой опыт научил меня, что нельзя принимать участие в незаконных действиях. Я считаю эти действия незаконными, я не буду принимать участие сегодня в заседании комитета».

«Тебя лишат мандата», – сказал ему кто-то из коллег, но Власенко все же ушел.

Нимченко также заявил, что есть признаки того, что в комитете происходит нарушение процедур.

Руслан Князевич позже заявил, что предложенные «Слугой народа» законопроекты «меняют Конституционный строй»

Замглавы комитета Ольга Совгиря («Слуга народа») возразила ему – а Князевич заявил: «Меня не надо учить. Чем предусмотрена дискуссия по этому вопросу?».

Князевич предложил до рассмотрения комитетом вопросов, включенных в повестку дня, обратиться в Венецианскую комиссию – но за высказались 6 депутатов, а против 15.

Предложение секретаря комитета Олега Макарова («Голос») снять с повестки дня комитета рассмотрение 80-й статьи Конституции тоже не поддержали.

Напомним, что в ночь на 30 августа Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов: в проекте предлагается убрать из 80 статьи Конституции два абзаца о том, что депутатам гарантируется неприкосновенность и без согласия Верховной Рады их нельзя привлечь к уголовной ответственности.

Для принятия закона в целом депутатам нужно будет не менее 300 голосов и новая сессия парламента.

Первое заседание Верховной Рады IX созыва 29 августа длилось более 12 часов. Под утро 30 августа спикер парламента Дмитрий Разумков объявил, что закрывает «первую сессию» – и вторая очередная сессия парламента начнет свою работу 3 сентября.