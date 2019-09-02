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Конституционный суд намерен отметь квалификационное оценивание судей

Конституционный суд планирует принять решение, которым отменит квалификационное оценивание судей в соответствии с требованиями закона. Решение планируют принять до 21 сентября.

Конституционный Суд готовит решение о признании неконституционной процедуру квалификационного оценивания судей, сообщил источник «Левого Берега».

Таким образом, по словам собеседника, проводить квалифоценивание в отношении судей, которые его не прошли, будет незаконно.

Кроме этого, КС планирует приравнять по статусу судей Верховного Суда Украины с судьями нового Верховного Суда, созданного в результате судебной реформы времен Петра Порошенко.

Напомним, тех судей Верховного Суда Украины, которые не прошли конкурс в Верховный Суд, должны были перевести в апелляционные суды. В случае их несогласия – уволить.

Проект решения должен быть представлен на ознакомление судей сегодня, 2 сентября. Планируется, что решение будет принято до 21 сентября, когда у троих судей КС, в том числе у главы суда Натальи Шапталы, заканчиваются полномочия.

По словам источника, в записях, сделанных НАБУ в Окружном админсуде Киева, якобы фигурируют судьи Конституционного Суда, с которыми велись переговоры о признании неконституционной процедуры оценивания.

В случае принятия соответствующего решения Конституционным Судом, парламент должен внести изменения в законодательство для его исполнения.

Напомним, квалифоценивание судей проводится в рамках судебной реформы для очищения системы от недобропорядочных судей. Процедура началась в феврале этого года. Ее должны пройти все судьи. Законом «О судоустройстве и статусе судей» предусмотрено, что только в случае успешного прохождения всех этапов квалифоценивания, судьям предусмотрено существенное повышение зарплаты. Если судья не проходит оценивание, он подлежит увольнению.

Источник Левый Берег
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