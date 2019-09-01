Адепты Шария напали на журналиста

Главред винницкого издания «Veжa» Андрей Качор заявил о нападении на него сторонников блогера Анатолия Шария, от которых неоднократно получал угрозы.

Журналист, главред винницкого издания «Veжa» Андрей Качор заявил об избиении неизвестными, нападение он связывает со сторонниками блогера Анатолия Шария, от которых получал угрозы, сообщает телеканал «Громадське».

По словам Качора, инцидент произошел 30 августа, нападавшие скрылись с места события.

Журналист обратился в полицию, но там сообщили, что дело будет в реестре только 2 сентября, а 3 сентября ему смогут дать направление на судмедэкспертизу, «поскольку выходные, а в понедельник экспертиза не работает».

По предварительным выводам врачей, у Качора – ушиб мягких тканей, признаки сотрясения мозга, опухшая часть лица, гематомы, переломов нет.

Качор отметил, что получал угрозы после публикации новости от 9 июля о том, что в Виннице сожгли агитацию Шария. После этого сам Шарий снял ряд роликов о журналисте и его семье.

«Их угроз было … под две сотни», – заявил он.

– Добрий вечір. Ви Андрій Качор? – Так- Це Ви про Шарія писали?- ТакМайже відразу сильний удар в голову і далі я вже… Geplaatst door Andriy Kachor op Zaterdag 31 augustus 2019

В полицию журналист подал заявление о факте угроз, однако, по его словам, за это время с ним никто из представителей полиции не контактировал.

По словам журналиста, из уголовного розыска ему присылают фото возможных нападающих: «Есть одна фотография, по которой я на 99% уверен, что этот человек (напал – ред.)», – заявил Качор.