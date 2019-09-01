Разоружавший Надю Савченко депутат попал в ДТП

Депутат Верховной Рады Михаил Бондарь попал в ДТП, которое произошло накануне. Член депутатской фракции Политической партии «Европейская Солидарность» в Верховной Раде Украины девятого созыва Виктория Сюмар, сообщила на своей странице в Facebook.

«Мой коллега по фракции. Ночью попал в тяжелую автоаварию. Да, потому что ехал домой на округ на бла-бла-кар. Да, потому что не имеет собственного авто. Так, он дважды выиграл мажоритарный округ на Львовщине. Не имея авто и денег на него, зато имея боевой опыт, доверие и уважение людей», – пишет нардеп.

Сюмар напомнила, что именно Михаил Бондарь вместе с Володей Соляром разоружили Надежду Савченко в Верховной Раде, отобрав у нее гранату перенесенную в зал заседаний.

«Кстати, именно Михаил с Володей Соляром когда спокойно забрали гранату в Савченко прямо в здании Рады, когда подавляющее большинство, что знали об этом, были бледными от страха», – подчеркивает Виктория Сюмар.

Она напомнила, что Бондарь был сотником Майдана и уже 20 февраля 2014 пошел в Нацгвардию. Он был ранен в боях под Славянском, также воевал под Дебальцево.

«Так, именно он был сотником Майдана и уже 20 февраля 2014 ушел в Нацгвардию. Именно он был ранен в боях под Славянск. И именно он воевал под Дебальцево».

В результате ДТП Михаил Бондарь получил серьезные травмы.

«Сегодня, после того как машина несколько раз перевернулась в аварии и он сломал несколько ребер, утром он уже написал – во вторник буду на сессии, обязательно…», – подчеркивает Виктория Сюмар.

Бондар Михайло. Мій колега з фракції. Вночі втрапив у важку автоаварію. Так, бо їхав додому на округ на бла-бла-кар…. Geplaatst door Вікторія Сюмар op Zaterdag 31 augustus 2019

Накануне стало известно, что в ДТП на трассе Киев — Чоп, возле Коростышева Житомирской области, пострадали 5 человек, среди которых был народный депутат. Трех человек госпитализировали.

Предварительно установлено, что 25-летний водитель Mitsubishi, направляясь из столицы, не справился с управлением и столкнулся в правой полосе движения с грузовиком «КамАЗ», который ехал впереди. От удара автомобиль перевернулся, а его правое переднее колесо отъединилось от конструкции и, двигаясь по инерции, попало в автомобиль Volkswagen, который ехал сзади.

В результате травмы получили водители Mitsubishi и «КамАЗа» и три пассажира легковушки.