Зеленский анонсировал «аукциона уголовных дел» по коррупции с осени

На вопрос о том, когда в Украине начнутся судебные процессы по фактам коррупции, Зеленский в ответ анонсировал «посадки» уже этой осенью.

Владимир Зеленский заявил, что осенью текущего года могут начаться судебные процессы над коррупционерами, при этом он не исключил «аукциона уголовных дел». Президент Украины рассказал об этом в интервью на канале «1+1», выступая в программе «100 дней президента Украины»

«Антикоррупционный суд, которого не было, 5 сентября начинает работать впервые в Украине. Там прошел конкурс, мне кажется, сейчас там появятся честные судьи. Далее – у нас появится генпрокурор. Это очень важный человек», – заявил Зеленский.

«И я думаю, что осенью, когда появятся и Антикоррупционный суд, и генпрокурор, все начнется», – добавил он.

На вопрос, будет ли «аукцион уголовных дел», как изобразили его авторы фильма «Слуга народа», Зеленский заявил: «Может быть».

«Посмотрим. Сколько не будет хватать денег в государстве», – добавил президент.

Он добавил: «Я думаю, что есть уголовные дела, есть такие люди … Родину продавать нельзя. Поэтому некоторые дела в коем случае нельзя продавать. И под залог некоторым людям нельзя выходить».

Одним из слоганов предвыборной кампании Зеленского был «Весна придет – сажать будем».

В апреле представитель команды тогдашнего кандидата в президенты Александр Данилюк заявил об ожиданиях избирателей привлечь к ответственности представителей власти за коррупционные преступления: «Относительно посадок. Что может сделать президент? Он не будет вмешиваться в процессы и мешать антикоррупционным органам делать свою работу. Сам он не может сажать или не сажать людей – тогда он ничем не будет отличаться от старой системы».