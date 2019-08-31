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Украина, Польша и США создают «газовый» союз

Украина, Польша и США подписали «газовый» меморандум. Польская сторона рассчитывает поставлять значительные объемы газа в Украину.

Украина, Польша и США подписали Меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики, сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

«На встрече с Министром энергетики США Риком Перри, которая предшествовала подписанию Меморандума, мы обсудили важность диверсификации рисков, продиктованных зависимости от поставок российского газа как для Украины, так и для Польши. Одним из шагов обеспечения энергетической независимости нашего государства будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу. Для этого построен специализированный интерконнектор, который объединит наши газотранспортные системы», – написал Данилюк.

Представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петер Наимский отметил, что возможность поставок газа в Украину из Польши откроется после расширения газового порта в Свиноуйсьце и строительства газопровода Baltic Pipe в 2022 году передает польское издание «Dziennik.pl».

Подписание меморандума.
Подписание меморандума.
Подписание меморандума.
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«В 2021 году мы сможем поставлять значительные объемы газа в Украину, это будет 6 миллиардов кубометров в год», – цитирует издание Наимского.

Вместе с тем он подчеркнул, что это станет возможным после строительства в Украине участка газопровода длиной 110 км, что позволит доставлять топливо из Польши.

Сьогодні Україна, Польша та США підписали Меморандум про тристороннє співробітництво у сфері енергетики. На зустрічі…

Geplaatst door Alex Danylyuk op Zaterdag 31 augustus 2019

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк с рабочим визитом прибыл в Польшу.

Президент Владимир Зеленский сегодня прилетел с официальным двухдневным визитом в Польшу, где состоятся мероприятия по случаю 80-летия со дня начала Второй мировой войны. Глава украинского государства начал визит в Польшу со встречи с президентом Анджеем Дудой.

Источник POLITua
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