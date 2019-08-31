Убийство чеченца в Германии: всплыл российский след

Расследователи выяснили, что убийца чеченца в Германии был тесно связан с российскими спецслужбами. Убитый им Зелимхан Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны.

Задержанный за убийство чеченца из «расстрельного списка» Зелимхана Хангошвили в Берлине, имел паспорт, номер которого связывает его с российскими cпецслужбами, сообщается в совместном расследовании журнала «Der Spiegel», международной расследовательской группы «The Bellingcat» и российского издания «The Insider».

Расследоателям удалось установить, что убийца приехал в Германию через Францию с только что выпущенным загранпаспортом на имя «Вадим Андреевич Соколов», с датой рождения 20 августа 1970 года (в реальности такого человека не существует ни в одной базе, включая базу российских паспортов).

«Уже сам этот факт, что «Соколов» смог получить загранпаспорт на вымышленное имя, указывает на его прямую связь с государством – даже если бы ему каким-то образом удалось подделать паспорт самостоятельно, он не смог бы пройти по нему российский пограничный контроль, так как система автоматически соотносит данные отсканированного паспорта с системой Роспаспорт, где Соколова нет. Таким образом, либо он проходил границу в особом порядке (в сопровождении сотрудников ФСБ), либо тогда он был в системе Роспаспорт и позднее был оттуда удален (и то, и другое невозможно без официального вовлечения российских спецслужб)», – говорится в расследовании.

Несуществующим оказался и адрес «Соколова» в Санкт-Петербурге, который он указывал при подаче документов на визу.

«Загранпаспорт на имя «Соколова» был напечатан 18 июля 2019 года, всего за 10 дней до планируемой поездки, и ранее под таким именем за границу никто не путешествовал (для сравнения фальшивые имена именем за границу никто не путешествовал (для сравнения фальшивые имена «Боширов» и «Петров» использовались Чепигой и Мишкиным еще за несколько лет до того, как они отравили Скрипалей). Возможно, это свидетельство спешки, а возможно, мера предосторожности: масштабный провал ГРУ после дела Скрипалей, когда расследование «The Insider» и «The Bellingcat» выявило, что реальные и фальшивые имена ГРУшников легко вычисляются по номерам паспортов и базам ГИБДД, мог стать одной из причин, по которой спецслужбам стоило опасаться, что прежние фальшивые имена уже засвечены», – отмечается в материале.

По данным местных правоохранителей, у убийцы (рост 176 см, вес 86 кг) также была обнаружена татуировка в виде пантеры и короны на левом плече и змеи на руке ниже локтя. Сотрудники спецслужб себе татуировки не набивают поэтому вероятнее всего, сам «Орлов» не был кадровым сотрудником.

«По тюремным понятиям такие наколки может позволить себе авторитет, находящийся на высокой ступени в воровской иерархии. Это уже не первый случай, когда спецслужбы используют представителей криминального мира для выполнения спецопераций», – отмечает «The Insider».

«Нельзя исключать, что «Соколов» и сам является чеченцем по происхождению, во всяком случае такой способ устранения врагов тоже распространен. Так же, например, бандит (и чеченец по происхождению) Артур Денисултанов-Курмакаев (Динго) в 2017 году в Киеве покушался на чеченца Адама Осмаева», – говорится в статье.

Убитый 23 августа в центре Берлина Зелимхан Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны. Он воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже – Аслана Масхадова. С 2002 года Хангошвили был в российском розыске по подозрению в терроризме. По словам председателя Германо-Кавказского общества Эккехарда Маса, он находился в расстрельном списке чеченцев, живущих за рубежом.

В 2008 году Зелимхан собрал порядка 200 добровольцев из Панкисского ущелья для участия в боевых действиях на стороне Грузии против России на территории Южной Осетии, но сам в боях участия не принимал.

В 2016 году Зелимхан через Украину приехал в Германию искать убежища после того, как на него в Тбилиси в 2015 году было совершено покушение. По его автомобилю стреляли восемь раз, но он остался жив. Всего Зелимхан пережил четыре покушения.

В Германии он получил другое имя в целях безопасности. У него имелся паспорт на имя Торнике Кавтарашвили.

Напомним, что попытка покушения на бывшего российского разведчика в Солсбери в 2018 году привела к серьезному ухудшению отношений между Россией и Великобританией.