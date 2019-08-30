Президент назначил нового главу «Укроборонпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса новым главой «Укроборонпрома».
Своим указом №640/2019 президент уволил Павла Букина с должности гендиректора Госконцерна и перевел на его место Абромавичуса, который входил в наблюдательный совет «Укроборонпрома».
«Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром», – сказано в указе №641/2019 от 30 августа.
Айварас Абромавичус – бывший министр экономического развития и торговли (декабрь 2014 – февраль 2016). Перед назначением в Кабмин уроженец Литвы получил украинское гражданство.
Он подал в отставку добровольно из-за нежелания «быть ширмой для откровенной коррупции или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль над государственными деньгами».
В ходе предвыборной кампании он активно консультировал президента Владимира Зеленского, который в июне назначил его членом Наблюдательного совета «Укроборонпрома».
Также ранее СМИ называли Абромавичуса одним из кандидатов на пост премьер-министра Украины.