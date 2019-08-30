Президент назначил нового главу «Укроборонпрома»

Своим указом №640/2019 президент уволил Павла Букина с должности гендиректора Госконцерна и перевел на его место Абромавичуса, который входил в наблюдательный совет «Укроборонпрома».

«Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром», – сказано в указе №641/2019 от 30 августа.

Павел Букин (слева). Айварас Абромавичус. Пред 1 из 2 След

Айварас Абромавичус – бывший министр экономического развития и торговли (декабрь 2014 – февраль 2016). Перед назначением в Кабмин уроженец Литвы получил украинское гражданство.

Он подал в отставку добровольно из-за нежелания «быть ширмой для откровенной коррупции или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль над государственными деньгами».

В ходе предвыборной кампании он активно консультировал президента Владимира Зеленского, который в июне назначил его членом Наблюдательного совета «Укроборонпрома».

Также ранее СМИ называли Абромавичуса одним из кандидатов на пост премьер-министра Украины.