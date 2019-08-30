МИД Украины предлагает расширить возможности для заграничных украинцев

В Киеве придумали как расширить возможности для заграничных украинцев без выдачи им паспортов.

Вместо выдачи украинского гражданства как второго для этнических украинцев, которые проживают за границей, Киев рассматривает возможность расширить действие статуса «заграничный украинец». Как рассказал агентству «Обозреватель» источник в дипломатических кругах, соответствующие рекомендации были направлены из МИД Украины в Офис президента.

По словам собеседника издания, сейчас прорабатывается список дополнительных возможностей, которые могут получить обладатели статуса «заграничный украинец». Для этого посольства Украины за рубежом проводят консультации с местными общественными организациями украинской диаспоры и выясняют, какие именно опции хотели бы получить этнические украинцы.

При этом предполагается, что по такому документу все равно нельзя будет работать на госслужбе и иметь доступ к гостайне.

Как стало известно «Обозреватель», такое предложение может быть обнародовано впервые в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу 31 августа-1 сентября, во время встречи с польскими украинцами.

Удостоверение зарубежного украинца дает в Украине его владельцам такие же права и свободы, как и рядовым гражданам Украины. Человек имеет право работать на предприятиях, в учреждениях и организациях или осуществлять другую трудовую деятельность (ст.9 Закона «О правовом статусе заграничных украинцев»)

Также по удостоверению заграничного украинца можно получать высшее образование в Украине за средства государственного бюджета.

Еще один бонус удостоверения – возможность иммигрировать в Украину для постоянного проживания вне квот на иммиграцию.

Статус зарубежного украинца с 2006 по конец 2018 получили, по данным МИД, 10.322 иностранца и лица без гражданства.

Напомним, ранее Зеленский поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго. Киев может начать предоставлять гражданство этническим украинцам, живущим за рубежом.