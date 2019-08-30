ОБСЕ призывает украинские власти прекратить давление на телеканал «Суспильне»

В ОБСЕ обеспокоены обысками на телеканал «Суспильне». Представитель организации призвал власти воздержаться от давления на телекомпанию.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил свое беспокойство, в связи с обысками в офисе Национальной общественной телерадиокомпании Украины и в квартире главы правления НСТУ Зураба Аласании. Он написал об этом в своем Twitter.

«Я обеспокоен сегодняшним обыском в офисе «UA: Суспильне», а также в домах медиаменеджеров компании, в том числе Зураба Аласании. Я призываю власти воздерживаться от любого давления на независимость общественного вещателя», – заявил Дезир.

I am worried about today’s search at PSB @1tvua and the homes of #Ukraine public service media managers, including @Zurab_Alasania. I call on the authorities to refrain from any pressure on the independence of public media. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) August 30, 2019

Напомним, сегодня утром сообщалось, что в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), а также по месту жительства нескольких ее сотрудников проходят обыски.

В апреле 2019 года Государственное бюро расследований открыло дело о злоупотреблении служебным положением, в рамках которого проверяется, был ли фиктивным договор поставки оборудования для ОАО “Национальная общественная телерадиокомпания Украины”.