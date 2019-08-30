Экс-главу НБУ Гонтареву в Лондоне сбила машина

Гонтарева получила серьезные травмы, она была прооперирована. Британская полиция ведет расследование был ли это несчастный случай или попытка заказного убийства.

Экс-председателя Национального банка Украины Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. В результате Гонтарева получила серьезные травмы, сообщила сама глава НБУ в комментарии изданию «ЛIГАБiзнесIнформ».

«Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центе Лондона сбила машина и я теперь в госпитале … Травмы серьезные – переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую», – рассказала Гонтарева.

По словам Гонтаревой полиция проводит расследование: это несчастный случай или «начали реализовываться угрозы».

Валерия Гонтарева ранее заявляла об угрозах со стороны олигарха и экс-собственника «Приват Банка» Игоря Коломойского.

«Вы знаете, что в страну вернулась не только преступная власть Виктор Януковича, с которой мы боролись. Вернулся один из олигархов, который постоянно мне угрожает. Это очень плохо, что он вернулся. Плохо, для меня лично и для страны. Лично мне он угрожает. В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что случится, чтобы все знали почему», – сказала Гонтарева.

По ее словам, с Коломойским до национализации ПриватБанка она встречалась около 20 раз. Последний раз лично видела его в ночь перед национализацией ПриватБанка: «Это была знаменитая ночь, когда собрался большая часть Кабмина – министр финансов, разумеется, премьер-министр, министр юстиции, Арсен Аваков, президент. Вот в этой комнате я видела Коломойского накануне национализации, где ему написали письмо с просьбой о национализации».

Гонтарева также сказала, что проблемы рекапитализации были не только с ПриватБанком.

«Если мы с посмотрим, сколько денег государство внесло в государственные банки, на что использовались кредиты государственных банков, посмотрим на олигархическую модель построения украинского банковского сектора, то увидим, как с рынка был выведен банк олигарха Дмитрия Фирташа. Там не было капитала, он его так и не внес. Два банка господина Олега Бахматюка. А вот, например, банк Виктора Пинчука и банк Рината Ахметова выполнили требования, внесли капиталы, дали залоги. Не было задачи вывести банки с рынка, была программа рекапитализации, согласование с международным валютным фондом в четыре года», – отметила экс-глава НБУ.

Напомним, что ранее Коломойский предложил снятие санкций с России за оккупацию Донбасса.