Россия требует на обмен свидетеля по делу MH17 Цемаха

Заминка с обменом удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может быть связана с желанием России получить свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха, сообщили несколько человек, без указания источников среди которых главред «Цензор.Нет» Юрий Бутусов, бывший нардеп Мустафа Найем и основатель международной исследовательской группы «Bellingcat» Элиот Хиггинс.

«Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Дело в том, что Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха – командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели «Боинга» МН-17. Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных. Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по «Боингу», который начнется в Нидерландах в 2020-м году», – заявил Бутусов.

То же самое заявил Найем.

«По моей информации, причиной затягивания обмена политзаключённых и пленных украинцев является требование Москвы выдать Владимира Цемаха. Владимир Цемах и экс-начальник штаба так называемого «Министерства обороны «ДНР» Дмитрий Куприян («Батя») могут дать свидетельские показания на международном судебном процессе по делу MH17 по видеосвязи в качестве свидетелей», – написал экс-нардеп.

Выдача Цемаха может ослабить шансы на привлечение к уголовной ответственности виновных в сбитии MH17, отметил Хиггинс.

«Ходят слухи, что недавно арестованный Владимир Цемах, который считается ключевым свидетелем MH17, передается России в обмен на украинцев, задержанных Россией. Довольно мягкотелое соглашение украинского правительства, которое повлияет на судебное дело MH17», – написал Элиот Хиггинс.

Rumour is the recently arrested Vladimir Tsemakh, believed to be a key MH17 witness, is being given to Russia in exchange for Ukrainians detained by Russia. A rather spineless deal by the Ukrainian government that will impact the MH17 legal case. https://t.co/ZnrAxlZmSv

