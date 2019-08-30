Россия требует на обмен свидетеля по делу MH17 Цемаха

Заминку с обменом связали с желанием РФ получить свидетеля по делу MH17. Выдача боевика Цемаха может ослабить позицию обвинения в голландском суде.

Заминка с обменом удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может быть связана с желанием России получить свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха, сообщили несколько человек, без указания источников среди которых главред «Цензор.Нет» Юрий Бутусов, бывший нардеп Мустафа Найем и основатель международной исследовательской группы «Bellingcat» Элиот Хиггинс.

«Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Дело в том, что Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха – командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели «Боинга» МН-17. Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных. Россия всеми силами хочет сорвать судебный процесс по «Боингу», который начнется в Нидерландах в 2020-м году», – заявил Бутусов.

Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для… Geplaatst door Юрий Бутусов op Vrijdag 30 augustus 2019

То же самое заявил Найем.

«По моей информации, причиной затягивания обмена политзаключённых и пленных украинцев является требование Москвы выдать Владимира Цемаха. Владимир Цемах и экс-начальник штаба так называемого «Министерства обороны «ДНР» Дмитрий Куприян («Батя») могут дать свидетельские показания на международном судебном процессе по делу MH17 по видеосвязи в качестве свидетелей», – написал экс-нардеп.

Выдача Цемаха может ослабить шансы на привлечение к уголовной ответственности виновных в сбитии MH17, отметил Хиггинс.

«Ходят слухи, что недавно арестованный Владимир Цемах, который считается ключевым свидетелем MH17, передается России в обмен на украинцев, задержанных Россией. Довольно мягкотелое соглашение украинского правительства, которое повлияет на судебное дело MH17», – написал Элиот Хиггинс.

Rumour is the recently arrested Vladimir Tsemakh, believed to be a key MH17 witness, is being given to Russia in exchange for Ukrainians detained by Russia. A rather spineless deal by the Ukrainian government that will impact the MH17 legal case. https://t.co/ZnrAxlZmSv — Eliot Higgins (@EliotHiggins) August 30, 2019

Бутусов согласен с этой точкой зрения.

«Если Украина освобождает Цемаха – мы получим претензии Нидерландов, что по нашей вине сорвано ключевое расследование, и Украина помогает РФ уйти от ответственности. Более того – санкции ЕС были введены после того, как РФ сбила «Боинг». И в наших интересах, чтобы эти санкции были переговорной позицией при обсуждении новой редакции Минских соглашений», – написал он.

Напомним, что заочный суд над обвиняемыми в крушении MH17 начнется в марте 2020 года в Нидерландах.

Пассажирский самолет «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы. Согласно выводам JIT, авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки «Бук» с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское.

Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Из расследования следует, что «Бук» был доставлен в Украину из Российской Федерации и, после того, как его использовали для атаки на авиалайнер рейса МН17, он снова вернулся на территорию России.