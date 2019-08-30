Трамп брал кредит в «Deutsche Bank» под гарантии российских олигархов

Кредит на крупную сумму от «Deutsche Bank» был получен несмотря на то, что из-за банкротства Трампу отказывали в займах другие банки. Конгрессмен Шифф ранее предполагал, что эти деньги получены под гарантии российских олигархов из путинского окружения.

Президент США Дональд Трамп получил крупный кредит в «Deutsche Bank» под гарантии российских олигархов из путинского окружения. Лоуренс О’Доннэл сообщил об этом в своей авторской программы на канале «MSBC», пишет на своей странице в Facebook профессор и заведующий кафедрой информатики в Манхэттенском колледже Игорь Айзенберг.

«По данным его источника близкого к «Deutsche Bank», беспрецедентные по своим размерам кредиты, полученные Трампом от этого банка, были даны ему как со-заемщику. Другими со-заемщиками являются те, под чьи гарантии были даны эти кредиты», – говорится в сообщении.

Лоуренс О’Доннэл, как и ранее предполагал председатель комитета по разведке Палаты Представителей Адам Шифф, утверждает, что велика вероятность, что эти со-заемщики, под гарантии которых Трамп получил кредиты, – российские олигархи.

Лоуренс О’Доннэл предупредил, что это пока что информация из одного источника, не подтверждённая из других источников. Трампу отказывали после его последнего банкротства в кредитах все банки, и только «Deutsche Bank» согласился дать ему деньги.

Источник О’Доннэла особо подчеркивает, что без со-заемщиков банк не имел бы права дать Трампу деньги.

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Кроме того, по сведениям источников О’Доннэла банк также располагает копиями налоговых деклараций Трампа, которые свидетельствуют о том, что он в течение лет либо вообще не платил налоги, либо платил очень мало. Сам Трамп пытается через суд запретить банкам предоставлять финансовые документы касающиеся его самого и членов его семьи.