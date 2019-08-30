У Зеленского прокомментировали информацию о «возвращении» военнопленных моряков в Украину

В Офисе президента и СБУ заявили, что переговоры с РФ об обмене пленными продолжаются. Журналистов просят не распространять непроверенную информацию.

Переговоры с Россией об обмене пленными продолжаются, сообщила пресс-служба Офиса президента в Facebook.

«Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные «источники». Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества», – говорится в сообщении.

Отмечается, что когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах.

Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності. Вже не… Geplaatst door Офіс Президента України op Donderdag 29 augustus 2019

Служба безопасности также опровергла сообщения СМИ о том, что в Украину вернулись захваченные Россией в Керченском проливе моряки.

«Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, не на долго. Не распространяйте непроверенных информацию. Держим кулаки!», – написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

Шановні журналісти, складний процес переговорів щодо обміну заручників триває. Наберіться терпіння, сподіваюсь, не на довго. Не розповсюджуйте не перевірену інформацію. Тримаємо кулаки! Geplaatst door Гітлянська Олена op Donderdag 29 augustus 2019

Глава СБУ Иван Баканов уверен в том, что украинские пленные, в том числе украинский режиссер Олег Сенцов, вернутся в Украину. Глава СБУ сообщил об этом агентству «Українськи Новин».

«Они обязательно приедут», – сказал он, комментируя сообщения о том, что якобы Сенцов и другие украинские пленные едут в Украину после обмена.

При этом Баканов не уточнил, состоялся ли обмен пленными.

Напомним, накануне замглавы Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Ахтем Чийгоз сообщил, что прибытие удерживаемых в РФ политзаключенных ожидается в эту пятницу, 30 августа.

В последнее время российские и украинские СМИ активно обсуждают тему возможного обмена заключенных между Украиной и Россией. 21 августа российские СМИ также сообщали о возможной выдаче Украине пятерых политзаключенных, а в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что политзаключенные Балух, Карпюк, Клых, Кольченко и Сущенко перевезены к ним.

Вчера также появилась информация, что Сенцова тоже перевезли в СИЗО Москвы. Адвокат режиссера эту информацию не подтвердил. Однако, мать Сенцова Людмила сообщила, что «Олег впервые за долгое время не позвонил ей», хотя раньше всегда связывался с ней в конце месяца.

Сегодня СМИ сообщили о возвращении в Киев захваченных пленных украинских моряков. Ночью о начале процесса обмена также написал в фейсбуке генпрокурор Руслан Рябошапка.