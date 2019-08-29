Болтон рассказал о сроках пересмотра размеров военной помощи Украине

В США намерены пересмотреть размер военной помощи Украине в ближайшее время. Трамп поставил финансирование Украины под сомнение.

Соединенные Штаты в ближайшее время планируют решить вопрос о размере военной помощи Украине. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил об этом журналистам в четверг в Минске, отвечая на соответствующий вопрос, передает «Интерфакс-Украина».

«У нас будет ответ на этот вопрос в ближайшем будущем», – заявил советник президента США.

Советник Дональда Трампа отметил, что в прошлом и в настоящее время у США есть очень широкое сотрудничество в сфере обороны с Украиной и другими странами в регионе.

«Мне кажется, оно было взаимовыгодным. И в ближайшем будущем мы определимся и примем решение по этому поводу», – подчеркнул Болтон.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

В 2019 финансовом году законодатели США выделили Украине 250 миллионов долларов на помощь в области безопасности, включая деньги на оружие, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. В частности, Конгресс выделил 50 миллионов долларов на вооружение. Теперь это финансирование ставится под сомнение, поскольку президент хочет обеспечить приоритетность интересов США.

«Politico» отмечает, что средства на Украину не могут быть потрачены, пока что они находятся на рассмотрении. Срок их действия истекает 30 сентября финансового года.