Фракция «Слуга народа» определилась с составом будущего Кабинета министров

Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука. Аваков и Маркарова останутся в правительстве.
Двое министров будут назначены по квоте президента Украины, имена остальных изложены в письме фракции «Слуги народа» к Гончаруку, которое есть в распоряжении редакции издания «Левый Берег».
В новое правительство должны войти:
√ Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
√ Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министра цифровой трансформации;
√ Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
√ Оксана Маркарова – министр финансов Украины;
√ Алексей Оржель – должность министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;
√ Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;
√ Алена Бабак – министр развития громад и территорий Украины;
√ Анна Новосад – министр образования и науки Украины;
√ Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;
√ Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;
√ Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;
√ Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;
√ Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
√ Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины;
√ Вадим Пристайко – министр иностранных дел;
√ Андрей Загороднюк – министр обороны.
Согласно этой информации, состоится объединение Минэкономики и МинАПК; Минэнерго и Минэкологии; Минветеранов и Министерства временно оккупированных территорий; а также Минкультуры и Минмолодьспорта.