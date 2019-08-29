Фракция «Слуга народа» определилась с составом будущего Кабинета министров

Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука. Аваков и Маркарова останутся в правительстве.

Двое министров будут назначены по квоте президента Украины, имена остальных изложены в письме фракции «Слуги народа» к Гончаруку, которое есть в распоряжении редакции издания «Левый Берег».

В новое правительство должны войти:

Текст письма. Текст письма. Пред 1 из 2 След

√ Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

√ Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министра цифровой трансформации;

√ Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

√ Оксана Маркарова – министр финансов Украины;

√ Алексей Оржель – должность министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;

√ Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;

√ Алена Бабак – министр развития громад и территорий Украины;

√ Анна Новосад – министр образования и науки Украины;

√ Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;

√ Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;

√ Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;

√ Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;

√ Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

√ Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины;

√ Вадим Пристайко – министр иностранных дел;

√ Андрей Загороднюк – министр обороны.

Согласно этой информации, состоится объединение Минэкономики и МинАПК; Минэнерго и Минэкологии; Минветеранов и Министерства временно оккупированных территорий; а также Минкультуры и Минмолодьспорта.