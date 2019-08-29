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Меркель и Путин осудили подготовку саммита «нормандского формата»

Лидеры двух стран намерены способствовать реализацию минских соглашений по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Меркель и Путин договорились продолжить подготовку к саммиту в «нормандском формате» с целью реализации минских договоренностей, сообщает «ТАСС».

29 августа канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По словам представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, темами для обсуждения были Украина, Сирия и Ливия.

Что касательно Украины, то участники разговора согласились продолжить подготовку к саммиту в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция, Россия) с целью способствовать реализации минских договоренностей.

Напомни, что ранее Путин и Макрон обсудили возможность обмена заложников и пленных между Россией и Украиной.

Источник ТАСС
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