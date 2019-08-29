Зеленский меняет Конституцию и сокрашает число депутатов Верховной Рады

Президент внес на рассмотрение Верховной Рады пять законопроектов предусматривающих внесение изменений в Конституции, среди них и законопроект о сокращение числа депутатских мест в Верховной Раде.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду пять законопроектов об изменении Конституции Украины, говорится на сайте парламента.

Речь идет о ликвидации адвокатской монополии (1013); права Президента создавать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначить и увольнять руководителей НАБУ и ГБР (1014); законодательной инициативы народа (1015); уполномоченных Верховной Рады (1016); сокращении количества депутатов и закреплении пропорциональной избирательной системы (1017).

Тексты законопроектов пока не опубликованы.

Порядок внесения изменений в Конституцию предусматривает голосования на двух сессиях. В первом чтении законопроект должен быть одобрен простым большинством (226 народных депутатов) и на одной из следующих очередных сессий принят не менее чем 300 голосами.

Кроме того, президент Владимир Зеленский стал автором первого законопроекта парламента девятого созыва. Он зарегистрировал проект закона №1012 «Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичменте)».

Его текст пока не опубликован, но в мае Зеленский уже подавал законопроект с аналогичным названием.

Тот проект закона предусматривал, что:

▪ процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады;

▪ с целью полного, всестороннего и беспристрастного расследования будет образовываться специальная временная следственная комиссия, в состав которой будут входить нардепы (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специальный прокурор и специальные следователи;

▪ защиту прав, свобод и законных интересов главы государства в процедуре импичмента будут обеспечивать защитники президента Украины;

▪ специальная временная следственная комиссия будет готовить выводы и предложения относительно совершения президентом государственной измены или другого преступления;

▪ пленарное заседание Верховной Рады, на котором будут рассматриваться указанные выводы и предложения, будет открытым (за исключением случаев, когда выводы и предложения или приложенные к ним материалы будут содержать информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну);

▪ после принятия Радой решения об обвинении президента парламент будет обращаться в Конституционный Суд (для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента) и Верховного Суда (для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления);

▪ решение о смещении президента с поста в порядке импичмента будут приниматься только в случае, если выводы Конституционного Суда и Верховного Суда покажут соблюдение требований Конституции и законов Украины;

▪ соответствующее решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов Украины от конституционного состава Рады;

▪ в случае непринятия Верховной Радой постановления об устранении президента с поста в порядке импичмента председательствующий от имени парламента извинится перед президентом.

Напомним, импичмент президента предусмотрен украинской Конституцией, но закона об импичменте нет. Согласно действующей Конституции, президент может быть смещен с поста парламентом в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

В июне 2019 года Верховная Рада приняла закон о следственных комиссиях, куда вписала процедуру импичмента, но президент Владимир Зеленский его так и не подписал.