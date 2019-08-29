За находящуюся под стражей экс-министра Богатыреву внесли залог

Экс-руководителя Минздрава арестовали на два месяца с возможностью выйти под залог в 6 миллионов гривен.

За экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву внесен залог в размере 6 млн гривен, пишет «УНИАН» со ссылкой на Новинского.

Народный депутат от «Оппозиционной платформы — «За жизнь» Вадим Новинский внес залог за экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву, но она еще в СИЗО, сообщил «Левому Берегу» адвокат Богатыревой Дмитрий Беляев.

«Вопрос находится в процессе», – заявил адвокат.

По его словам, залог внесли, но Богатырева пока еще в СИЗО.

Позже стало известно, что Богатыреву освободили из под стражи и отпусти по внесенный за нее залог.

Напомним, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева и постановил арестовать Богатыреву на 60 дней с альтернативой залога в 6 млн гривен.

Богатырева вернулась в Украину 27 августа после того, как Голосеевский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть дело против нее.

Ей вменяли растрату 63,5 млн грн при закупке в 2011-2013 годах иммунобиологических препаратов, лекарств, медизделий и оборудования по существенно завышенным ценам, а также в растрате 279 млн грн, которые были использованы в первой половине 2013 года на закупку инсулинов у «Индара».