Авакова могут оставить «временным министром» внутренних дел

Такое предложение прозвучало на заседании фракции «Слуга народа». В то же время, Кабмин сложил свои полномочия перед новой Верховной Радой.

Арсен Аваков может остаться в новом Кабинете министров как «временный министр». Такое предложение прозвучало на заседании фракции «Слуга народа» в четверг, рассказал «Левому Берегу» информированный источник.

У него будут новые заместители, из числа которых через три-четыре месяца должен быть избран новый глава министерства.

Аваков является единственным министром, пришедшем после смены власти в Украине в 2014 году и не лишившимся своего поста. Он возглавлял МВД в первом кабмине Яценюка, втором кабмине Яценюка и кабмине Гройсмана.

В то же время, кабинет Министров Украины сложил полномочия перед новой Верховной Рады, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании.

«Согласно Конституции я как премьер-министр Украины и правительство слагаем полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины», – объявил он.

Гройсман пожелал Верховной Раде успехов.

При этом временный председатель Рады Дмитрий Разумков заявил, что правительство продолжит исполнять обязанности в текущем состоянии до назначения нового.

Напомним, что Гройсман возглавил правительство 14 апреля 2016 года после отставки премьер-министра Арсения Яценюка.