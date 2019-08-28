Вышинского могут внести в списки на обмен пленными

Обвиняемый в госизмене Вышинский согласии на свое участие в обмене пленными и политузниками между Украиной и Россией.

Главный редактор РИА «Новости-Украина» Кирилл Вышинский написал заявление, в котором согласился принять участие в обмене пленными. Заявление датировано 28 августа 2019 года, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает «Украинская Правда».

«Подтверждаю свое добровольное участие в процессе взаимного освобождения лиц и готовность к перемещению за пределы Украины…», – говорится в заявлении.

«…Заявляю сознательно, при доброй памяти и воле, при отсутствии давления или принуждения по отношению ко мне», – подчеркивается в заялении.

Вышинский также согласился на перемещение за пределы Украины.

Вышинского не было в списках на возможный обмен удерживаемыми лицами с Россией, потому что он о таком обмене не просил и не признавал свою вину по делу о государственной измене.

28 августа суд выпустил Вышинского под личное обязательство. Жалобу на содержание Вышинского под стражей подала его защита. Суд отменил решение об аресте от 19 июля. Тогда Вышинскому продолжили меру пресечения на 2 месяца.

Вышинский провел за решеткой год и 3 месяца.

Напомни, что суд арестовал Вышинского в мае 2018 года по подозрению в государственной измене после обысков СБУ в офисе РИА «Новости-Украина».

22 августа росийские масс-медиа сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа.

В России утверждали, что среди этих лиц может быть Вышинский. В итоге, Россия отказалась менять политузника Олега Сенцова из-за отсутствия в списках на обмен Кирилла Вышинского, который намеривался в суде опровергнуть все обвинения в свой адрес.