Верховная Рада попытается отменить неприкосновенность депутатов

На первом заседании планируют рассмотреть вопросы выбора руководства, состава Кабмина, а также снятие неприкосновенности.

Верховная Рада завтра рассмотрит вопросы назначения руководства Рады, Кабмина и снятия неприкосновенности. При этом вопрос о рассмотрении законопроекта о снятии депутатский неприкосновенности вызвал дискуссию на заседании подготовительной депутатской группы, передает корреспондент «Левого Берега».

В частности, в Аппарате ВР напомнили, что в соответствии с регламентом законопроект 7203 «О внесении изменяй в ст. 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов, не проголосованный на предыдущей сессии, не может повторно выноситься на рассмотрение.

Несмотря на то, что повестке вопроса 7203 нет, его включат и рассмотрят.

Порядок проведения первого заседания новой Верховной Рады. Порядок проведения первого заседания новой Верховной Рады. Пред 1 из 2 След

Однако председательствующий Дмитрий Разумков призвал всех присутствующих быть конструктивными и выполнить предвыборные обещания о снятии неприкосновенности, проголосовав за этот законопроект.

Аналогично Руслан Стефанчук напомнил, что «Андрей Парубий и Руслан Князевич самоустранились от подписания этого документа… А сегодня вы прозрели», – сетовал он.

Разумков отметил, что вопрос о включении законопроекта 7203 будет проголосован завтра за заседании.

«И давайте наконец-то выполним то, что так долго обещали нашим избирателям», – резюмировал он.

В ответ на это член «Европейской солидарности» Ирина Геращенко обвинила Разумкова в «начале работы с нарушения регламента».

В то же время, Сергей Левочкин от ОПЗЖ настаивал на включении в повестку дня вопроса о рассмотрении выполнения Минских соглашений и установления мира на Донбассе. А Вадим Рабинович просил включить в повестку завтра создание временной комиссии по фактам расследования «преступлений Порошенко и его полельников».

Артур Герасимов от «Европейской солидарности» подчеркнул о необходимости обсуждения кандидатур вице-спикеров перед голосованием за них. Андрей Кожемякин от «Батькивщины» полностью поддержал проект повестки дня работы парламента на завтра. А «Батькивщина» выдвинула на пост второго вице-спикера – Елену Кондратюк. «Европейская солидарность» выдвинула свою кандидатуру на пост вице-спикера – Мустафу Джемилева.

Депутатская группа приняла решение дать заключительное слово об итогах работы Рады предыдущего созыва Андрею Парубию «только в рамках регламента, 10-ти минут», – отметил Разумков.

Источник «Левого Берега» в Аппарате Рады сообщил, что «Слуга народа» вообще не хотела предоставлять слово для отчета Парубию с трибуны.

В то же время, президент Владимир Зеленский на встрече в КВЦ «Парковый» убеждал депутатов снимать неприкосновенность, рассказал «Левому Берегу» депутат от партии «Слуга народа» Богдан Яременко.

«Не уверен, что президент может давить. Он убеждает. И делает это очень аргументировано. Напоминая программу нашей партии. Да, мы о снятии неприкосновенности говорили. Президент еще раз призвал снять. Сомнения является не в том, чтобы не голосовать, а о последствиях. Принятие этого решения может создать возможность для нечестных правоохранителей влиять на депутатов », – рассказал Яременко.

По его словам, депутаты согласились завтра проголосовать за снятие неприкосновенности.

Представитель партии Александр Качура рассказал, что президент привел пример ДТП с участием нардепа. Зеленский спросил, должен ли отвечать за такое происшествие народный избранник и, по словам Качуры, большинство согласились, что парламентарий должен понести наказание

Сейчас в КВЦ «Парковый» проходит встреча новоизбранных депутатов с президентом Владимиром Зеленским. На ней глава государства должен представить будущий состав правительства Украины.