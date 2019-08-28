Элладская церковь может вскоре признать автокефалию Православной церкви Украины

Синод Элладской православной церкви во время заседания 26-28 августа рассматривал вопросы, связанные с созданием Православной церкви Украины, сообщает пресс-служба церкви.

Согласно рекомендациям синодальных комитетов синод признал каноническим право Вселенского патриарха на дарование автокефалии, а также предоставил своему предстоятелю, архиепископу Афинскому Иерониму II право в дальнейшем заниматься вопросом признания Православной церкви Украины.

Напомним, ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.

Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Московский патриархат отказался признать Православную церковь Украины. Его примеру последовали зависимые от Москвы Антиохийский патриархат, Православная церковь Чешских и Словацких земель, Польская православная церковь, а также союзная РПЦ Сербская церковь.

Другие православные церкви пока не определились со своим отношением к ПЦУ.

Митрополит Епифаний в интервью «Левому Берегу» говорил, что Элладская православная церковь, скорее всего, первой признает ПЦУ. 10 июля Епифаний и Иероним II вместе посетили службу в Стамбуле на тезоименитстве вселенского патриарха Варфоломея.