Хакеры пытались дискредитировать украинские масс-медиа фейковой новостью о ВСУ

Вчера на сайт украинского медийного ресурса «Depo.ua» была совершена хакерская атака, во время которой взломали пароль одного из пользователей админки и разместили на сайте новость «Украинские военнослужащие – главная проблема Яворивского учебного центра», датированную 26 августа, которая носит заказной и фейковый характер, сообщают в издании.

«Поскольку новость была выставлена ​​задним числом, обнаружили ее не сразу. Она была удалена немедленно», – сообщает издание.

Техническим отделом ЗАО «Картель» было проведено внутреннее расследование, которое выяснило, что новости была установлена с IP адреса, расположенного в Амстердаме (с использованием программы Tor). Это был несанкционированный взлом административной панели.

Идентичные новости были размещены на многих украинских сайтах: «Новое Время» (в настоящее время удалена), «112 Украина». Каждая из них имеет признаки перевода на украинский язык с иностранного через онлайн-переводчик с характерными ошибками.

«Мы считаем, что это целенаправленная операция против нашего СМИ, а также украинских СМИ в целом. Всех, кто ссылается на «Depo.ua», просим удалить ссылки», – заявили в редакции.