Новости

Хакеры пытались дискредитировать украинские масс-медиа фейковой новостью о ВСУ

Сайт «Depo.ua» стал жертвой хакерской атаки. Хакеры пытались дискредитировать издание фейковой новостью о ВСУ.

Вчера на сайт украинского медийного ресурса «Depo.ua» была совершена хакерская атака, во время которой взломали пароль одного из пользователей админки и разместили на сайте новость «Украинские военнослужащие – главная проблема Яворивского учебного центра», датированную 26 августа, которая носит заказной и фейковый характер, сообщают в издании.

«Поскольку новость была выставлена ​​задним числом, обнаружили ее не сразу. Она была удалена немедленно», – сообщает издание.

Техническим отделом ЗАО «Картель» было проведено внутреннее расследование, которое выяснило, что новости была установлена с IP адреса, расположенного в Амстердаме (с использованием программы Tor). Это был несанкционированный взлом административной панели.

Идентичные новости были размещены на многих украинских сайтах: «Новое Время» (в настоящее время удалена), «112 Украина». Каждая из них имеет признаки перевода на украинский язык с иностранного через онлайн-переводчик с характерными ошибками.

«Мы считаем, что это целенаправленная операция против нашего СМИ, а также украинских СМИ в целом. Всех, кто ссылается на «Depo.ua», просим удалить ссылки», – заявили в редакции.

Источник Depo.Главная
Тоже интересно
Новости

В распоряжение НАБУ оказались документы по судебной стратегии «Приват банка» против…

Новости

Коломойский считает, что Аваков сохранит за собой пост главы МВД Украины

Новости

США выступают против российской милитаризации Крыма

Новости

НБУ снова понизило официальный курс гривны по отношению к доллару и евро

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

В распоряжение НАБУ оказались документы по судебной стратегии «Приват банка» против Коломойского

Коломойский считает, что Аваков сохранит за собой пост главы МВД Украины

США выступают против российской милитаризации Крыма

1 из 1 348