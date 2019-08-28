В распоряжение НАБУ оказались документы по судебной стратегии «Приват банка» против Коломойского

НАБУ получило доступ к данным Приватбанка, которые касаются стратегии в судах против Коломойского. Банк опасается утечки материалов в пользу олигарха.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило доступ к документам, которые касаются правовой стратегии Приватбанка в судах с экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, говорится письме, которое глава набсовета Приватбанка Шерон Иски и глава правления Петр Крумханзл 23 августа направили в Нацбанк, Минфин, НАБУ и Совет общественного контроля НАБУ. Его обнародовала на своей странице в Facebook глава Совета общественного контроля НАБУ Татьяна Локацкая.

Приватбанк опасается возникновения угрозы разглашения детективами НАБУ конфиденциальных данных в пользу экс-владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, из-за которых банк может проиграть в зарубежных судах многомиллиардные иски против них.

1 августа Приватбанк узнал об определении Соломенского районного суда Киева от 26 июля, с помощью которого детективы НАБУ получили «временный доступ к огромному количеству документов и материалов ПриватБанка о привлечении и работе советников банка по делам, связанным с его бывшими акционерами».

Текст обнародованного письма. Текст обнародованного письма. Текст обнародованного письма. Текст обнародованного письма. Текст обнародованного письма. Текст обнародованного письма. Текст обнародованного письма. Текст обнародованного письма. Текст обнародованного письма. Пред 1 из 9 След

Это определение было принято судом в ходе закрытого заседания, о котором Приватбанк не был уведомлен, и в котором «он был лишен права участвовать». Судебное заседание состоялось в рамках уголовного производства, открытого по заявлениям народных депутатов Александра Дубинина и Виталия Куприя, связанных с Коломойским.

«Определение обязывает ПриватБанк предоставить все договора, платежные документы, ежемесячные отчеты, преддоговорные документы, внутренние докладные записки, проекты документов, копии переписки ПриватБанка не только с Hogan Lovells International LLP, но и с любыми другими компаниями-резидентами (ООО «Астерс», ООО «Астерс Консалт» и другими) и компаниями-нерезидентами (Kroll Associates UK Limited, Alix Partners Services UK LLP и другими), а также всех других документов, связанных с подготовкой, заключением и выполнением указанных договоров о предоставлении услуг», – заявили в Приватбанке.

В банке считают, что суд нарушил Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод, Конституцию Украины и Уголовно-процессуальный кодекс. «Определение является безосновательным и таким, которое создает существенный риск для эффективной защиты интересов ПриватБанка в международных и украинских судебных процесса. Мы серьезно обеспокоены причинами обращения НАБУ в суд и просим НАБУ обеспечить, чтобы и предмет обращения, и его причины были полностью легитимными и основывались на принципах справедливости и верховенства права», – говорится в обращении банка.

ПриватБанк попросил директора НАБУ Артема Сытника «пересмотреть объем изъятия информации» и «взять во внимание возможные последствия для банка и легитимных стейкхолдеров».

«Просим НАБУ также гарантировать сохранение конфиденциальной информации, которая предоставляется банком, учитывая, что ее разглашение может привести к негативным последствиям для интересов банка, в частности, повлиять на решения в судебных делах при участии банка за границей», – подчеркнули в Приватбанке.

Ну и, собственно, письмо Приватбанка. Кто любит лонгриды – вам понравится))На почту РГК НАБУ пришло письмо за подписью… Geplaatst door Татьяна Локацкая op Dinsdag 27 augustus 2019

Ранее сообщалось, что Коломойский предлагает снять с России санкции за Донбасс и оставить на своем посту министра внутренних дел Авакова.