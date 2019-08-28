США выступают против российской милитаризации Крыма

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон выразил обеспокоенность милитаризацией оккупированного Россией Крыма и осложненную этим ситуацией в Черном море. Он рассказал об этом в интервью «Радио Свобода».

«Мы очень этим обеспокоены. На Черном море есть много союзников-членов НАТО. Мы ожидаем, что по всему Черному морю будет сохранен доступ для всех прибрежных государств и для других торговых сторон, которые используют Черное море. Это те вопросы, по которым мы с россиянами имели нелегкие дискуссии, как и по многим другим вопросам, в которых они пытаются вмешаться вне тех пределов, которых достигают их легитимные интересы», – подчеркнул Болтон.

Он добавил, что США имели с Россией «некоторые очень откровенные дискуссии», касающиеся контроля над вооружением, и намерены продолжать их.

«США будут защищать свои интересы во всем мире, как и интересы своих друзей и союзников», – отметил советник президента США.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что милитаризация аннексированного Крыма и «распространение ядерного оружия в Черноморском регионе» – это вызов международному порядку и безопасности.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что «российский режим угрожает не только Украине, но и всей Европе».