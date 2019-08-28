Новости

НБУ снова понизило официальный курс гривны по отношению к доллару и евро

Доллар продолжает начавшуюся с начала месяца тенденцию к росту своего курса по отношению к гривне.

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 28 августа на уровне 25,16 гривни за доллар, говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,94 гривни (на 27 августа – 27,73 гривны).

Напоминаем, что вчера 27 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,18 – 25,22 гривни за доллар.

27 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,13 – 25,15 гривни за доллар.

Ранее гривна проявляла тенденцию укрепления курса по отношению к доллару. Но с начала августа месяца начался обратный процесс.

Источник НБУ
Тоже интересно
Новости

Коломойский предложил снять с России санкции за Донбасс

Новости

По карточкам украинцы расходуют почти половину средств на еду

Новости

В Москве пройдут переговоры между Францией и Россией по ситуации на Донбассе

Новости

Украина получит деньги на реформы аграрного сектора экономики

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Коломойский предложил снять с России санкции за Донбасс

По карточкам украинцы расходуют почти половину средств на еду

В Москве пройдут переговоры между Францией и Россией по ситуации на Донбассе

1 из 1 334