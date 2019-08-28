НБУ снова понизило официальный курс гривны по отношению к доллару и евро

Доллар продолжает начавшуюся с начала месяца тенденцию к росту своего курса по отношению к гривне.

Национальный банк понизил официальный курс гривни на 10 копеек, установив его на 28 августа на уровне 25,16 гривни за доллар, говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,94 гривни (на 27 августа – 27,73 гривны).

Напоминаем, что вчера 27 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,18 – 25,22 гривни за доллар.

27 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,13 – 25,15 гривни за доллар.

Ранее гривна проявляла тенденцию укрепления курса по отношению к доллару. Но с начала августа месяца начался обратный процесс.