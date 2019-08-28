Коломойский предложил снять с России санкции за Донбасс

Кломойский утверждает, что «Россия хочет выйти из конфликта но при этом заставить нас отказаться от Крыма». В то же время он подчеркнул, что «санкции сохраняются за Донбасс и за Крым».

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что в настоящий момент Россия хочет выйти из конфликта на Донбассе, но при этом заставить Украину отказаться от аннексированного ею Крыма. В интервью «Цензор.НЕТ» он предлагает снять с России часть санкций, которые касаются Донбасса.

«Есть два вида санкций. Вначале санкции были введены за Крым, а потом после 17-го июля, когда они сбили «Боинг», были введены санкции по Донбассу. И россияне от них реально страдают. Поэтому я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция. Надо возвращать Донбасс сейчас. Ну, а потом пройдет несколько лет, Россия неустойчива, там всегда возможна внезапная смена власти, и мы возьмем свое, если подготовимся. Если мы отработаем механизм уступок – наша земля в обмен на санкции, – значит это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму», – сказал олигарх.

По его словам, Кремлю тоже было бы выгодно пойти на уступки и покинуть украинсий Донбасс.

Как отмечает олигарх, во-первых, Россия несет большие потери от введения санкций, они постоянно ужесточаются, и только позиция Украины поможет снять часть санкций, это приведет к оживлению в российской экономике, у них прекратится падение.

Во-вторых, Донбасс для России – большая обуза, на содержание выделяются огромные дотации из тощего российского бюджета, и ситуация ухудшается. Донбасс российской экономике не нужен, это часть украинского промышленного комплекса, если Россия вернет Украине промышленность Донбасса то, как подчеркивает Кололмойский – «значительно вырастет товарооборот с той же Россией, который с 2014-го упал в три раза».

«Реинтеграция Донбасса сэкономит для России миллиарды и снимет ответственность за население, которое они там еле-еле кормят… В-третьих, в противном случае – нам придется начать экономическую войну. Поднять вопрос, как металл, производимый на Донбассе, продается на экспорт, как Россия участвует в подделке сертификатов. Вот, например, Челябинский ферросплавный делает поставки на комбинаты в Енакиево и Алчевске, подадим его в санкционные списки и полностью закроем сбыт продукции в Европу», – пояснил свою позицию Коломойский.

«В-четвертых, Донбасс сковывает крупные силы российской армии, они несут потери, затраты, вести две войны сразу в Сирии и Украине для России непомерное бремя, они очень уязвимы, их поэтому американцы вышвырнули из Венесуэлы. В-пятых, геополитически Россия не может противостоять своим мировым конкурентам – США, Китаю, она ослаблена, против нее выстроен фронт, потому что Россия увязла в Украине. В-шестых, Россия проиграла войну. Украину им не взять, а отдавать оккупированные территории рано или поздно все равно придется. Мы им на данный момент предлагаем уйти на основе договоренностей, когда они на многое могут влиять… Мы должны направить Россию в коридор для выхода из этих проблем», – добавил он.

Коломойский не исключил также переформатирование Минских договоренностей в два пакета – один по Крыму, а второй по Донбассу, и решать эти проблемы поочередно.

«Да, но не отказываясь ни в коей мере от нашего суверенитета над Крымом, и даже усиливая нашу работу в этом направлении. Но если мы реалисты, если мы хотим продвижения к миру и освобождению нашей земли, то надо начать с отработки плана мирного освобождения, чтобы при нашей жизни у нас вернулся хотя бы Донбасс. Да, надо отделить вопрос Крыма и вопрос Донбасса, как это ни печально звучит», – отметил бизнесмен.

Напомним, Коломойский неоднократно говорил, что считает войну на Донбассе гражданским конфликтом, в котором «украинцы воюют с украинцами». При этом он признает наличие на востоке Украины российской техники и российских военных. Он также заявлял, что на Донбассе часть людей «искренне поддерживают боевиков».

Коломойский жил в Израиле с сентября 2018 года. После победы Владтимира Зеленского на президентских выборах, бизнесмен вернулся в Украину. Он заявил, что «готов консультировать» новоизбранного президента.