В Москве пройдут переговоры между Францией и Россией по ситуации на Донбассе

Франция и Россия обсудят выполнение Минских соглашений в формате «2+2». Переговоры пройдут на уровне глав МИД и министров обороны.

Франция и Россия в формате «2+2» проведут переговоры в Москве на уровне министров иностранных дел и министров обороны, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон, передает «Укринформ».

«Министр Европы и иностранных дел и министр вооруженных сил отбудут через несколько дней в Москву для возобновления диалога в формате «2+2», продолжения диалога, начатого с президентом РФ Путиным, и продвижения этой совместной архитектуры», – сказал Макрон.

По его словам, одним из главных вопросов во время этого визита будет роль Франции в урегулировании российско-украинского конфликта и выполнение Минских договоренностей.

Макрон также добавил, что Франция «стремится построить настоящую европейскую стратегию и архитектуру безопасности и доверия в Европе».

Напомним, ранее Макрон анонсировал следующую встреча лидеров стран «нормандской четверки» в сентябре этого года. Об этом он заявил на пресс-конференции во французском городе Биарриц по итогам саммита глав государств и правительств «Большой семерки» (G7).

Перед саммитом президент Франции провел встречу с президентом РФ. После встречи с Путиным, Макрон завил, что вопрос возвращения к формату «Большой восьмерки» и нормализации отношений между Россией и Евросоюзом зависит от урегулирования и разрешения украинского кризиса.

Последний раз переговоры в «нормандском формате» на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России состоялись в октябре 2016 года в Берлине.