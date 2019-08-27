Новости

В Москве пройдут переговоры между Францией и Россией по ситуации на Донбассе

Франция и Россия обсудят выполнение Минских соглашений в формате «2+2». Переговоры пройдут на уровне глав МИД и министров обороны.

Франция и Россия в формате «2+2» проведут переговоры в Москве на уровне министров иностранных дел и министров обороны, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон, передает «Укринформ».

«Министр Европы и иностранных дел и министр вооруженных сил отбудут через несколько дней в Москву для возобновления диалога в формате «2+2», продолжения диалога, начатого с президентом РФ Путиным, и продвижения этой совместной архитектуры», – сказал Макрон.

По его словам, одним из главных вопросов во время этого визита будет роль Франции в урегулировании российско-украинского конфликта и выполнение Минских договоренностей.

Макрон также добавил, что Франция «стремится построить настоящую европейскую стратегию и архитектуру безопасности и доверия в Европе».

Напомним, ранее Макрон анонсировал следующую встреча лидеров стран «нормандской четверки» в сентябре этого года. Об этом он заявил на пресс-конференции во французском городе Биарриц по итогам саммита глав государств и правительств «Большой семерки» (G7).

Перед саммитом президент Франции провел встречу с президентом РФ. После встречи с Путиным, Макрон завил, что вопрос возвращения к формату «Большой восьмерки» и нормализации отношений между Россией и Евросоюзом зависит от урегулирования и разрешения украинского кризиса.

Последний раз переговоры в «нормандском формате» на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России состоялись в октябре 2016 года в Берлине.

Источник Укринформ
Тоже интересно
Новости

По карточкам украинцы расходуют почти половину средств на еду

Новости

Украина получит деньги на реформы аграрного сектора экономики

Новости

Оккупанты отпустили из под стражи крымскотатарского активиста Бекирова

Новости

Россия отказала в визе сенатору США критиковавшего Путина

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

По карточкам украинцы расходуют почти половину средств на еду

Украина получит деньги на реформы аграрного сектора экономики

Оккупанты отпустили из под стражи крымскотатарского активиста Бекирова

1 из 1 930