Эдем Бекиров во время заседания суда.

Оккупанты отпустили из под стражи крымскотатарского активиста Бекирова

Тяжело больной Бекиров провел под стражей в СИЗО девять месяцев. Суд отпустил его под обязательство о явки в суд по первому требованию.

Центральный районный суд Симферополя в оккупированном Крыму отпустил из СИЗО тяжело больного активиста Эдема Бекирова под обязательство о явке в суд, сообщил журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.

27 августа состоялось судебное заседание по изменению меры пресечения Эдему Бекирову, в результате которого подконтрольный оккупантам суд решил отпустить его из СИЗО под обязательство о явке в суд.

Крымскотатарский активист обвиняется в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов.

В заключений Бекиров провел 258 дней.

Эдем Бекиров во время заседания суда. Эдем Бекиров во время заседания суда. Эдем Бекиров во время заседания суда. Пред 1 из 3 След

21 августа тяжело больного Эдема Бекирова вывозили в симферопольскую больницу для однодневного обследования и после этого его обратно доставили в СИЗО Симферополя.

Напомним, что оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.

Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о «хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов».

У Бекирова 1 группа инвалидности, он страдает от нескольких тяжелых болезней.

Состояние его здоровья – стабильно тяжелое. Бекиров сказал адвокату: «Мне надо выйти, иначе просто умру».