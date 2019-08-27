Россия отказала в визе сенатору США критиковавшего Путина

Сенатор собирался встретиться с российскими парламентариями, но ему было отказано в визе. МИД России обвинил сенатора в «попытке манипуляции».

Сенатор Соединенных Штатов Америки Рон Джонсон заявил, что Россия отказала ему во въездной визе, говорится в сообщении пресс-службы сенатора.

«В конце концов, в России появится новое поколение лидеров. Работая с посолом США в России Джоном Гантсманом, я надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями может помочь заложить основу для улучшения будущих отношений между нашими двумя странами», – заявил сенатор.

«К сожалению, российские чиновники продолжают играть в дипломатические игры с этим искренним усилиям и отказали мне во въезде в Россию. Независимо от этой мелкой обиды, я буду продолжать выступать за твердый и решительный ответ на агрессию России и откровенный диалог, когда это возможно», – добавил он.

Сенатор отметил, что должен был посетить Россию в составе делегации Конгресса США.

Джонсон является главой подкомитета Сената по иностранным делам о сотрудничестве в Европе и региональной безопасности.

Он планировал поговорить с российскими чиновниками, американскими бизнесменами, общественными организациями и так далее.

Комментируя отказ в визе, Джонсон вспомнил о российском вторжении в Грузию, аннексии Крыма, войне с Украиной, поддержке «варварского режима в Сирии, которая применила химическое оружие против своих людей».

Сенатор назвал «трагедией исторических масштабов» путь, который президент России Владимир Путин выбрал для России.

МИД России, со своей стороны прокомментировал заявление сенатора Джонсона, по поводу отказа ему во въездной визе в Россию. В стиле традиционной российской пропоганды сенатора обвинили в «попытке манипуляции», передает «ТАСС»

«Это называется «манипуляция информацией». Он в стоп-листе в ответ на включение туда российских представителей, о чем знал давно. За визой не обращался. Но представил все, как будто ему отказано после обращения», – говорит в сообщении.

Напомним, что сенатор-республиканец Джонсон призывал предыдущего президента США Барака Обаму ускорить предоставление Украине смертельного и несмертельного оружия.

Джонсон был одним из авторов резолюции, которым Сенат США осудил агрессию России в Керченском проливе, когда были взяты в плен украинские моряки.

Также сенатор стал одним из авторов проекта резолюции против газопровода «Северный поток-2».