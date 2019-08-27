В Верховной Раде проходят обыски из-за сенсорной кнопки

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 23 августа провели следственные действия в здании Верховной Рады и продолжили их во вторник, 27 августа, рассказал спикер парламента Андрей Парубий на брифинге во вторник, передает «Левый Берег».

По его словам, 23 августа должна была состояться процедура тестирования общей нагрузки системы «Рада».

«За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 сотрудников Верховной Рады уже были в ожидании зайти в зал и провести тестирование, в помещение Верховной Рады Украины без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, сотрудников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований», – рассказал Парубий.

Следователи зашли в компьютерный центр Верховной Рады и заблокировали его работу.

Обыски в Верховной Раде. Обыски в Верховной Раде. Обыски в Верховной Раде. Пред 1 из 3 След

В Государственном бюро расследовании сообщили, что центральный аппарат Бюро при поддержке СБУ проводит досудебное расследование по ст.363 Уголовного кодекса, которое касается возможных нарушений должностными лицами аппарата Верховной Рады правил эксплуатации ЭВМ и автоматизированных систем путем внедрения сенсорной клавиши.

«То есть факт внедрения сенсорной клавиши ГБР рассматривает как основание для открытия уголовного производства против сотрудника аппарата Верховной Рады Украины», – заявил Парубий.

Напомним, 23 августа один из лидеров партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук, который будет претендовать на пост первого вице-спикера, анонсировал переход на новую систему голосования «Рада-4», сообщал «Укринформ».

«Мы уже сейчас ведем переговоры с Институт прикладной математики и механики НАН Украины, который отвечает за все эти вещи, и с юридическими службами, которые должны подготовить изменения в регламенте, позволяющие голосовать народным депутатам с использованием этой системы. Я думаю, что где-то в течение полугода, а это не от нас зависит, это вопрос технический, потому что его надо разработать, сертифицировать, ввести, завести в Верховную Раду, очень надеюсь и заранее не говорю, но думаю, что за зимние каникулы мы сможем перейти на совершенно новую систему функционирования», – сказал Стефанчук.

Он заявил, что сенсорной кнопки там не будет, потому что это «такая вещь, которая просто реагирует на тепло человека».