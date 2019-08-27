В Норвегии заявили о взрыве ядерного реактора в Неноксе

Норвежский эксперт заявил, что 8 августа в Архангельской области в РФ взорвался ядерный реактор. После взрыва в воздух попали изотопы бария и стронция, что является доказательством взрыва реактора, а не ракеты.

8 августа на российской военном полигоне в Архангельской области взорвался ядерный реактор, а не ракета, как утверждала российская корпорация «Росатом», сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на руководителя отдела исследований и развития норвежского агентства, которое осуществляет вывод ядерных объектов из эксплуатации Нилса Бомера.

По его словам, после взрыва в воздух попали изотопы бария, стронция и лантана.

«Наличие продуктов распада, таких как барий и стронций, происходит от ядерной цепной реакции. Это доказательство того, что взорвался ядерный реактор», – заявил Бомер.

Напомним, после взрыва в Архангельской области россиские врачи рассказали, что без защиты контактировали с людьми с лучевой болезнью. Докторов никто не предупреждал о том, что пострадавшие радиоактивны. Врачам пришлось на месте придумывать для себя защиту.

После этого в больнице провели дезактивацию, военные изъяли все документы и истории болезней, а также всю одежду пострадавших и носилки.