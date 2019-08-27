Советник Трампа анонсировал свой визит в Киев

Детали визита пока не известны. Болтон собирается встретится с «партнерами США» в Украине.

Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что планирует встретиться с «партнерами США» в Киеве. Он сообщил об этом в своем Twitter.

«У президента (Трампа) были продуктивные встречи в Биаррице на саммите «Большой семерки». С нетерпением жду предстоящих встреча с нашими партнерами в Киеве», – пишет он.

По словам Болтона, Америка поддерживает реформы президента Владимира Зеленского и его планы по «созданию сильной и более успешной Украины».

The President had productive meetings in Biarritz at the #G7. I’m looking forward to my upcoming meetings with our partners in Kyiv. We support President Zelenskyy’s reform efforts and vision to create a stronger and more prosperous Ukraine. — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 26, 2019

Позже около 11:50 во вторник, посольство США в Украине сообщило в Twitter, что Болтон уже в Украине.

«Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими должностными лицами», – сообщили в посольстве.

Раді вітати радника з національної безпеки Джона Болтона знову в Києві! Приїзд посла Болтона підкреслює підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичного шляху. Він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 27, 2019

Напомним, что лидеры стран «Большой семерки» отвергли инициативу Трампа по возвращению России в элитный клуб ведущих стран мира. Канцлер ФРГ заявила, что Берлин и Париж выступают за скорейшее проведение саммита лидеров государств «нормандской четверки».

Ранее сообщалось, что американское издание «Wall Street Journal» писало, ссылаясь на источники, что Болтон попытается убедить украинское руководство отказаться от идеи продажи компании «Мотор-Сич» китайскому холдингу «Beijing Skyrizon Aviation».