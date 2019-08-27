В России суд продлил арест фигурантам бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир»

Российский суд оставил в СИЗО под стражей фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» еще на полгода.

Суд в Ростове-на-Дону продлил на шесть месяцев арест восьмерым фигурантам второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир», сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.

Марлен Асанов, Сервер Зекирьяев, Эрнес Аметов, Тимур Ибрагимов, Сейран Салиев, Мемет Белялов, Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов останутся в СИЗО до 13 февраля 2020 года.

Первое предварительное заседание по данному делу проходило по видеоконференцсвязи из суда в Ростове-на-Дону с Симферопольским СИЗО №1, где находились обвиняемые.

При этом их адвокаты участвовали в заседании из Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе.

«Суд отказал во всех ходатайствах защиты: о прекращении уголовного дела, о возврате дела прокурору, поскольку обвинение не конкретизировано; о применении (к подзащитным) четвертой Женевской конвенции. Зато судья по собственной инициативе продлил всем подзащитным на шесть месяцев арест в СИЗО», – рассказал он.

Следующее заседание, на котором уголовное дело начнут рассматривать по существу, назначено на 3 сентября. До этого времени, по словам адвоката, всех обвиняемых этапируют в СИЗО Ростова-на-Дону.

Напомним, что в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

21 мая 2018 года в Крыму были задержаны координатор «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир».