Канада и Германия призывают Украину к проведению реформ

Лидеры этих стран выразили надежду, что Зеленский продолжит курс реформ начатых после Революции Достоинства.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита G7 обсудили поддержку Украины и призвали ее к продолжению реформ, сообщает пресс-служба премьера Канады.

«Премьер-министр и канцлер обсудили поддержку Украины и отметили важность реформ, отметив значительный соответствующий мандат, предоставленный после президентских и парламентских выборов», – заявили у Трюдо.

Кроме этого лидеры двух стран обсудили другие проблемы глобального мира.

«Двое лидеров обсудили обязательность борьбы с изменениями климата. Они выразили обеспокоенность пожарами в Амазонии, и признали эту проблему международным кризисом, который следует решать в рамках G7», – добавили в офисе премьера Канады.

Напомним, что лидеры стран «Большой семерки» отвергли инициативу Трампа по возвращению России в элитный клуб ведущих стран мира. Канцлер ФРГ заявила, что Берлин и Париж выступают за скорейшее проведение саммита лидеров государств «нормандской четверки».