Порошенко рассказал о гибридных атаках на армию, церковь и украинский язык

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявляет о попытках осуществления атак со стороны государства-агрессора в информационном пространстве, в частности на армию, церковь и язык. Порошенко рассказал об этом в интервью телеканалу «Украина», видео было опубликовано на личной странице пятого президента в Facebook.

«К сожалению, сейчас мы имеем огромное количество атак, в частности со стороны государства-агрессора, в информационном пространстве. Это является элементом гибридной войны», – заявил пятый президент Украины.

Далее Порошенко привел конкретные примеры гибридных информационных атак, в частности, – на украинские вооруженные силы. Он особо подчеркнул крайнюю опасность подобных манипуляций общественным мнением украинцев.

Інтерв'ю телеканалу "Україна" Днями в інтерв’ю мене запитали про формулу незалежності. Безумовно, для мене такою формулою є армія, мова і віра. Під час п’ятирічної каденції я намагався зробити все можливе, щоб ми створили державні інституції, і вони користувалися повагою з боку народу. На жаль, фундаментальні зміни не стали не зворотними, і ми все ще маємо їх захищати. Зараз маємо величезну кількість атак, в тому числі і з боку країни-агресора в інформаційному просторі. Все це елементи гібридної війни. Відбуваються атаки на армію. В умовах, коли скасовуються паради, знижується рівень соціальної захищеності українських військовослужбовців, фактично йде атака на приниження ролі українського воїна і української армії. Йде атака на українську церкву, до цього вже долучилися правоохоронні і судові органи. Робиться спроба скасувати реєстрацію Православної церкви України. Також йде атака на мову. Вже озвучуються плани скасувати квоти, закон про мову, запровадити, поки що в окремих регіонах, другу офіційну мову. Ці дії будуть мати руйнівні наслідки для держави. І ми точно цього не маємо допустити. Geplaatst door Петро Порошенко op Zondag 25 augustus 2019

«В условиях, когда отменяются парады, снижается уровень социальной защищенности украинских военнослужащих, чего нельзя допустить, это крайне опасно», – отметил Порошенко, говоря об «атаках на армию».

Подобным атакам подвергается и получившая автокефалию Православная церковь Украины.

«Атака на украинскую церковь. Вы видите, что к этому уже присоединились правоохранительные и судебные органы, в частности, делается попытка отменить регистрацию Православной церкви Украины – единой украинской церкви. Этого нельзя допустить», – заявил Порошенко.

Также, по его словам, происходит атака на украинский язык: «Уже озвучиваются планы отменить квоты, закон о языке, планы внедрить, пока в отдельных регионах, второй официальный язык».

«Это будет иметь разрушительные последствия для государства», – подытожил Порошенко.

Напомним, что ранее главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о настоящих отношениях между Путиным и Порошенко.