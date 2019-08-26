Богдан прокомментировал свое отсутствие на торжествах по случаю Дня Независимости

Глава Офиса президента назвал критиков «парахоботиками» и показал фото из Песков.

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал свое присутствие на свадьбе «смотрящего» за Минюстом Андрея Довбенко, проходившего во Франции, в Сен-Тропе. Свой комментарий глава президентского Офиса опубликовал на собственной странице в Facebook.

«Парахоботики узбагойтесь. В свободное от работы время, куда хочу туда иду. Хочу на свадьбу в Сан Тропе. Хочу на фронт в Пески. Принципиально – не воровать (но этого Вам не понять)», – заявил Богдан,

Богдан в Песках в 2015 году. Богдан в Песках в 2015 году. Богдан в Песках в 2015 году. Пред 1 из 3 След

Также глава ОПУ обнародовал фото, размещенные в Facebook в конце августа 2015 года из поездки в Пески. В публикации говорилось о доставке украинским военным спецтехники, специальных карт и продуктов. Среди прочего на нескольких фото Богдан позирует с оружием в руках.

Парахоботіки узбагойтесь)))У вільний від роботи час, куда хочу туди іду,-Хочу на весілля в Сан ТропеХочу на фронт в Пески)))Принципово – не красти (но цього Вам не понять). Geplaatst door Андрей Богдан op Maandag 26 augustus 2019

Напомним, что накануне журналисты «Bihus.info» обнародовали информацию, что на День Независимости глава Офиса президента Украины Андрей Богдан и киевский застройщик, «куратор от Зеленского» Андрей Ваврыш провели три дня во Франции на свадьбе «смотрящего» за Минюстом Андрея Довбенко.

В начале августа Богдан заявил, что команда президента «общается с обществом без посредников и без журналистов».

Позже избранный от партии «Слуга народа» нардеп Максим Бужанский назвал журналистку «Нового времени» Ольгу Духнич «тупой овцой». В партии слова депутата назвали недопустимыми, но призвали СМИ воздержаться от оценочных суждений относительно нардепов.

В конце августа стало известно, что Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов программы «Схемы» и Национальной общественной телерадиокомпании Украины. В чем заключается суть претензий Богдана, не указано.