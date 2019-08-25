Лидеры «Большой Семерки» не одобрили предложение Трампа по возвращению России

При этом подчеркивается, что необходимо и дальше поддерживать диалог и координацию с Путиным.

На саммите G7 лидеры «Группы семи» согласились укреплять диалог и координацию с Россией, сообщает «France Presse» со ссылкой на дипломатический источник.

«Они согласились с идеей, что G7 укрепит диалог и координацию с Россией относительно текущих кризисов, однако отметили, что слишком рано возвращать россиян за стол», – сообщил собеседник.

Отмечается, что лидеры приняли такое решение в субботу во время ужина, который открывал саммит G7.

Напомним, что Трамп предложил вернуть Путина в кресло клуба «Большой семерки». Данное предложение вызвало негативную реакцию со стороны президента Украины Зеленского. Спикер МИД России Захарова, со своей стороны, – высмеяла заявление Зеленского.

Лидеры Германии, Франции, Великобритании выступили резко против инициативы Трампа. Их поддержала и министр иностранных дел Канады.