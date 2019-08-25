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Глава Офиса президента Богдан провел День независимости на свадьбе друга во Франции

Выяснилась причина отсутствия Богдана в Киеве на торжествах по случаю Дня Независимости Украины, в это время он был во Франции на свадьбе «смотрящего» за Минюстом Довбенко.

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан и киевский застройщик, «куратор от Зеленского» Андрей Ваврыш провели три дня и День Независимости в частности во Франции, на свадьбе «смотрящего» за Минюстом Андрея Довбенко, передает «Bihus.Info».

По данным издания, свадьбу Довбенко праздновал в Сен-Тропе на юге Франции.

Богдан среди гостей свадьбы Довбенко.
Ваврыш среди гостей свадьбы Довбенко.
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Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое «пре-пати». Третий день празднования пришелся на День Независимости, когда гости отдыхали на частной яхте.

Андрей Довбенко и Анна Огренчук.
Андрей Довбенко и Анна Огренчук.
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«Андрею Довбенко приписывают влияние на кадровые назначения и «решение вопросов», в частности с госрегистраторами, в исполнительной службе и с продажей арестованного имущества. Его избранница – юрист Анна Огренчук, которая несколько недель назад была назначена в комиссию по вопросам правовой реформы. Туда же вошел ряд приближенных к Богдану людей. Состав комиссии утвержден указом Зеленского, а за его формирование отвечал Богдан», – отмечает издание.

Напомним, что в Киеве Марш защитников отчества собрал больше участников, чем официальные мероприятия по случаю празднования Дня Независимости Украины.

Источник Bihus.Info
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