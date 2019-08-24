Китайские компании купили половину акций завода «Мотор Сич»

В «Мотор Сич» прокомментировали покупку предприятия Китаем. Китайские компании уже купили акции, теперь ожидается решение АМКУ по сделке.

Китайские компании «Skyrizon» и «Xinwei Group» подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку о покупке более 50% акций завода «Мотор Сич». Об этом сообщил директор по связям с общественностью ОАО «Мотор Сич» Анатолий Малыш, передает «Громадське».

«Китайские компании уже купили акции. Теперь решение за АМКУ, когда оно будет – мы не знаем», – сказал Малыш.

При этом директор по связям с общественностью не подтвердил информацию американского делового издания «The Wall Street Journal» о возможной продаже завода китайской компании «Beijing Skyrizon Aviation».

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Киев на следующей недели, чтобы переубедить руководство предприятия не подписывать соглашение о продаже.

По мнению американской стороны, продажа завода, как одного из главных мировых производителей двигателей для авиационной промышленности, в разы повысит оборонительные способности Китая.

Запорожское ОАО «Мотор Сич» – одно из крупнейших предприятий в мире по выпуску двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. В числе ключевых акционеров – Вячеслав Богуслаев, народный депутат Украины VII и VIII созывов (ранее – председатель правления и генеральный директор, а с 2006 года – председатель совета директоров, почетный президент ОАО «Мотор Сич»). Входит в сотню самых богатых украинцев.